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إيلاف من اسطنبول: كشفت مصادر دبلوماسية، الجمعة، أن وفدا تركيا قطريا توصل إلى اتفاق مبدئي مع حكومة طالبان حول تشغيل مطار العاصمة كابل، و4 مطارات أخرى في البلاد، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر مطلعة على اجتماعات ومشاورات جمعت بين مسؤولين قطريين وأتراك بشأن تشغيل مطار كابل.

الأربعاء، قالت مصادر دبلوماسية مماثلة للوكالة نفسها إن "الدوحة وأنقرة اتفقتا على التشارك في تشغيل مطار كابل الدولي، وأنه سيتم إكمال المفاوضات مع الحكومة الأفغانية بهذا الخصوص، الخميس".

وفي تصريحاتها اليوم، أفادت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، بأن "الوفد التركي- القطري الذي وصل أفغانستان، الخميس، توصل إلى اتفاق مبدئي مع الجانب الأفغاني حول تشغيل مطار كابل و4 مطارات أخرى".

وأضافت أنه "تم إجراء محادثات مثمرة وفعالة حول تشغيل المطارات". وذكرت أنه "سيتم تشكيل فرق فنية مشتركة لتحديد تفاصيل عمليات التشغيل". كما أوضحت أنه "تم الاتفاق على مواصلة المفاوضات من خلال اللجان الفنية في الأيام المقبلة"، مشيرة إلى أنه "سيكون هناك اجتماعات فنية بين الوفد التركي القطري من جهة والحكومة الأفغانية من جهة أخرى خلال الأسبوع المقبل حول تفاصيل التشغيل".

وذكرت المصادر، أن "الوفد التركي- القطري سيسافر في وقت لاحق الجمعة من كابل إلى الدوحة، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة بالعاصمة القطرية". واضافت أن مفاوضات جرت بين وفود قطرية وتركية خلال الفترة الماضية بشأن تشغيل مطار كابل، تكللت بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركتين من تركيا وقطر لهذا الغرض على أساس الشراكة المتكافئة.