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إيلاف من الرباط:استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت بأبو ظبي، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية ، مبعوثا خاصا من الملك محمد السادس.

وخلال هذا الاستقبال، الذي جرى بحضور وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج ناصر بوريطة، نقل أخنوش تحيات الملك محمد السادس إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،وتمنياته لهما بدوام الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.



الشيخ محمد بن زايد لدى استقباله رئيس الحكومة المغربية ووزير الخارجية اليوم (وام)



من جانبه،حمل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،أخنوش أطيب تحياته إلى الملك محمد السادس ، معربا عن تمنياته بدوام الرفعة والتطور للمملكة المغربية ولشعبها الشقيق في ظل قيادته الحكيمة.

واستعرض الجانبان، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين، وسبل تعزيز مختلف جوانب التعاون، لاسيما في مجالي الاستثمار والاقتصاد.

كما استعرضا الأوضاع في المنطقة العربية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.