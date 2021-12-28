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إيلاف من بيروت: وصف وزير الأمن وشؤون الحدود البريطاني، داميان هيندز، إيران، إلى جانب الصين وروسيا، بأنها أكبر ثلاث دول "معادية" لبريطانيا، قائلًا إن هذه الدول الثلاث لديها "إمكانيات إلكترونية كبيرة".

وفي وقت سابق، وصف رئيس المخابرات البريطانية "إم آي 6"، ريتشارد مور، الدول الثلاث بأنها "معادية".

وصرح هيندز لصحيفة "تلغراف" اللندنية أن "الدول الثلاث التي ذكرتها لكم لديها قدرات بشرية مادية ووجود إلكتروني كبير، ويمكن تنتشر على نطاق واسع".

تابع: "يمكنهم تنفيذ عمليات استخباراتية، وهم ينفذون هذه العمليات ويعملون بطرق مختلفة".

وشدد الوزير البريطاني على أنه من الصعب تقديم قائمة شاملة بتهديدات الدول الثلاث، حيث توجد "العديد من السبل المحتملة"، بحسب موقع "إيران إنترناشونال" المعارض للنظام الإيراني.

وذكرت "تلغراف" أن التهديدات شملت "جواسيس على الأرض، وهجمات إلكترونية وجنود في وضع الاستعداد، وحملات معلومات كاذبة". وأضاف هيندز أن كوريا الشمالية هي رابع أكثر الدول عداء لبريطانيا.

يذكر ان طهرات اتُهمت، مرارًا وتكرارًا، بالتورط في هجمات إلكترونية ضد بريطانيا. ففي 23 ديسمبر 2018، تعرضت العديد من المؤسسات الرسمية والبنوك والمكاتب الحكومية والشبكات الوطنية في المملكة المتحدة لهجوم عبر الإنترنت وسرقت معلومات حساسة منها.

وأظهرت نتائج التحقيق الذي أجراه خبراء في الأمن السيبراني أن مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، هي من نفذت هذا الهجوم، فضلا عن هجوم 2017 على الشبكة البرلمانية البريطانية