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إيلاف من بيروت: تختلف سياقات وتأثير الانتخابات من بلد إلى آخر. لكن الانتخابات في عام 2021 كانت ذات تأثير كبير للأفضل أو للأسوأ أو لكليهما. هذه قائمة من ستّ انتخابات، مهمة ومؤجلة.

إسرائيل (23 مارس 2021): سقوط نتنياهو

كشفت الانتخابات الإسرائيلية الرابعة خلال عامين عن انقسام الناخبين، حيث حصل الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أكبر عدد من الأصوات (24.9٪ من الأصوات المُدلى بها) ، وأغلب المقاعد (30) في الكنيست أو البرلمان المكون من 12 عضوًا. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة (1996-1999 ؛ 2009-2021) أحرق الكثير من الجسور لتأليف ائتلاف حاكم جديد. أطاح تحالف يمين الوسط بزعيم حزب "اليمين الجديد" (يمينا) نفتالي بينيت ورئيس حزب "هناك مستقبل" (يش عتيد) يائير لابيد بنتنياهو بتصويت الكنيست بأغلبية 60 صوتًا مقابل 59 فقط في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من 120 عضوًا. كانت إحدى النتائج الرئيسية للانتخابات هي الدور المهم لمنصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة (حزب القائمة). على الرغم من أن حزب التجمع يضم أربعة أعضاء فقط، إلا أن نتنياهو وائتلاف بينيت/لابيد كان يتودد إلى عباس. لم يحدث من قبل أن كان لمواطني إسرائيل العرب، الذين يشكلون أكثر من 20٪، أو حوالي 1.9 مليون من 9 ملايين مواطن في إسرائيل، مثل هذا التأثير في السياسة الإسرائيلية.

إيران (18 يونيو 2021): الانعطاف الأيمن

تميزت الانتخابات الرئاسية الإيرانية باللامبالاة بين الناخبين ووعي الناس بالتكدس من قبل الأعلى ليندر آية الله علي خامنئي وأعوانه المحافظين في مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص المرشحين في الانتخابات. صوّت 48.8٪ فقط من الإيرانيين، وهي أقل نسبة مشاركة منذ ثورة 1979، على الرغم من حملة التصويت في اللحظة الأخيرة بقيادة خامنئي. ومن بين هؤلاء، صوت 62٪ لإبراهيم رئيسي المرتبط بالأحزاب السياسية "المبدئية" أو اليمينية، على عكس سلفه حسن روحاني الذي أقام تحالفًا مع الوسطيين والإصلاحيين الإيرانيين. كنوع من التصويت الاحتجاجي، جاءت الأصوات الباطلة أو الفارغة في المرتبة الثانية بنسبة 13٪ (كانت في السابق تشكل 2.2٪ فقط من الأصوات). دفع روحاني وأنصاره ثمناً سياسياً عندما انسحبت إدارة ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو 2018 وأعادت فرض العقوبات التي أعاقت الاقتصاد الإيراني ، الذي عززه الاتفاق النووي. وأدى انتخاب رئيسي إلى إبطاء المحادثات النووية الإيرانية، لكن المفاوضات جارية في فيينا.

العراق (10 اكتوبر 2021): حقبة جديدة

في تغيير جذري محتمل للسياسة العراقية، اكتسبت الأحزاب المتحالفة مع إيران، والتي كانت تُعتبر سابقًا وسيطًا للسياسات الانتخابية العراقية ، خاسرة ومستقلون مرتبطون بحركة الاحتجاج في أكتوبر 2019. وكان رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، الذي حصل على 73 مقعدًا، هو أكبر فائز في انتخابات مجلس النواب البالغ 329 مقعدًا. تولى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منصبه في مايو 2020 بعد استقالة سلفه عادل عبد المهدي الذي أُجبر على التنحي إثر حملة قمع وحشية شنتها قوات الأمن على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. الكاظمي، صحفي سابق وناشط حقوقي، التزم الإصلاح استجابة لمطالب المحتجين، ودعا إلى انتخابات مبكرة. سنت حكومته قانون انتخابي جديد وشفاف، تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة.

سوريا (26 مايو 2021): إعادة انتخاب الأسد وسط انهيار العملية الأممية

ليس من المستغرب أن يفوز رئيس النظام السوري بشار الأسد بأغلبية ساحقة في إعادة انتخابه، ولن نضيع مساحة في الخوض في التفاصيل. بينما أخبرت الحكومة السورية مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن أن الانتخابات انفصلت عن عملية صياغة الدستور بتفويض من الأمم المتحدة، ربما كانت الانتخابات والأحداث اللاحقة تشير إلى ما هو واضح: قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)، الذي حدد العملية السياسية لإنهاء الحرب الأهلية، هو على نحو متزايد حبر على ورق. وأشار بيدرسن إلى المفاوضات الأخيرة بين أعضاء اللجنة الدستورية في أكتوبر بأنها "خيبة أمل كبيرة". وقالوا إن الوفد الذي أرسلته دمشق فشل في تقديم الاقتراح اللازم. كما نقول هنا، اضطر بيدرسن إلى اتباع نهج جديد: "أعتقد أن هناك إمكانية الآن للبدء في استكشاف ما أسميه نهج ’خطوة بخطوة‘ حيث تضع على الطاولة خطوات محددة بدقة ويمكن التحقق منها والتي نأمل أن تبدأ في بناء بعض الثقة".

فلسطين (29 أبريل 2021): صيف السخط على محمود عباس

أثار الرئيس الفلسطيني محمود عباس "غضب العديد من الفلسطينيين بإلغاء الانتخابات بعد أن بدا أن الدعم لائتلاف حزبه الحاكم فتح في الضفة الغربية تضاءل". وتعرض عباس وفتح لخسائر محتملة، على حد سواء لقادة فتح السابقين الذين انفصلوا عن عباس وشكلوا أحزاب جديدة، ولحماس التي تحكم غزة والتي لم يكن لديها حتى الآن سوى القليل من التأييد في الضفة الغربية". برر عباس الإلغاء باتهام إسرائيل بعدم السماح للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس بالتصويت، وهو ما لم يصدقه معظم الفلسطينيين. كانت إسرائيل وحماس، اللتان تسعيان إلى الاستفادة من المواجهات في القدس، على أهبة الاستعداد للحرب بحلول 10 مايو. منذ ذلك الحين، تراجعت شعبية عباس إلى أعماق أقل. ينظر الفلسطينيون إلى عباس والسلطة الفلسطينية على أنهما متواطئان بشكل غير مباشر في إدامة الوضع الراهن للاحتلال الدائم.

ليبيا (24 ديسمبر 2021): القوات الأجنبية تساهم في التأخير

أجلت ليبيا الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر ، كجزء من اتفاق بوساطة الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية والتوفيق بين الفصائل المتحاربة. لكن القوات الأجنبية تواصل التدخل وتعطيل العملية الهشة.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "المونيتور".