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إيلاف من لندن: كشفت محكمة نيويورك عن وثيقة تلزم فيرجينيا جوفري المشتكية ضد الأمير البريطاني أندرو بعدم مقاضاة أي شخص مرتبط بجيفري إبستين ثري الفضائح الجنية المنتحر.

تم إصدار الوثيقة قبل جلسة استماع حاسمة يوم غد الثلاثاء في القضية المدنية المتعلقة بالأمير أندرو. وكانت وثيقة التسوية وقعت العام 2009 وهي تكشف أن الممول أبستين دفع لجوفري مبلغ 500 ألف دولار (371 ألف جنيه إسترليني) لإنهاء مطالبتها بتعويضها ضد أي "مدعى عليه محتمل".

وتقاضي جوفري الأمير أندرو دوق يورك في قضية مدنية بزعم الاعتداء الجنسي عليها عندما كانت مراهقة. ونفى الأمير باستمرار هذه المزاعم.

وتزعم جيوفري أنه قبل 20 عامًا تم تهريبها إلى الأمير من قبل إبستين وجيسلين ماكسويل.

متهم محتمل

ويقول محامو الأمير إن صفقة 2009 السرية السابقة تعني أنها لا تستطيع مقاضاته، لأنها وافقت على إنهاء جميع الإجراءات القانونية ضد أي شخص مرتبط بالجاني يمكن وصفه بأنه "متهم محتمل".

وتوفي إبستين في السجن في عام 2019، بينما أدينت ماكسويل الأسبوع الماضي بتجنيد فتيات صغيرات والاتجار بهن ليتم الاعتداء عليهن من قبل الممول الراحل.

لكن فريق المدعية فرجينيا جوفري القانوني يقول إن شروط التسوية في فلوريدا لا علاقة لها بقضيتها المرفوعة ضد الأمير، وهي تزعم الانتهاك الجنسي من قبل الأمير ضدها في نيويورك ولندن وجزر فيرجن الأميركية.

وفي الدعوى التي رفعتها ضد إبستين عام 2009، قال محامو جوفري إنها استدرجت إلى عالم من الاعتداء الجنسي في منزله في فلوريدا عندما كانت مراهقة.

نزوات ابستين

وأضافوا: "بالإضافة إلى تعرضها للاستغلال المستمر لإشباع [إبستين] المدعى عليه كل نزوة جنسية، فقد طُلب أيضًا أن يتم استغلال [السيدة جيوفري] جنسيًا من قبل أقران المتهمين الذكور البالغين، بما في ذلك أفراد العائلة الملكية البريطانية والسياسيون والأكاديميون ورجال الأعمال و أو غيرهم من المهنيين و المعارف الشخصية ".

ولم يتم تقديم هذه القضية أبدًا للمحاكمة لأنه في 17 نوفمبر 2009 وافق جيفري إبستين على دفع 500000 دولار لها لإيقافها. وكانت هذه الصفقة سرية حتى الآن - ولكن تم الإعلان عنها نظرًا لأهميتها المحتملة في قضية الأمير أندرو.

وفي الوثيقة، وافقت السيدة جوفري ، التي يشار إليها أيضًا باسمها غير المتزوج روبرتس ، على "الإفراج عن" إبستين "و" تبرئتها وإرضائها وإبراء ذمتها إلى الأبد "و" أي شخص أو كيان آخر كان من الممكن إدراجه كمدعى عليه محتمل ".

وتقول صياغة التسوية إنها تعفي "المتهمين المحتملين" من أي إجراء قانوني أميركي، بما في ذلك مطالبات التعويض التي يعود تاريخها إلى "بداية العالم".

حل نهائي

وتشير مصادر إلى أنه "من المتفق عليه أيضًا أن اتفاقية التسوية هذه تمثل حلاً نهائيًا لمطالبة متنازع عليها وتهدف إلى تجنب التقاضي. ولا يجوز تفسير اتفاقية التسوية هذه على أنها إقرار بالمسؤولية أو خطأ من قبل أي طرف".

وتقل الوثيقة: "يؤكد الطرفان ويقران أيضًا أنه يتم إبرام اتفاقية التسوية هذه دون أي إكراه أو تأثير لا داعي له ، وأن لديهم فرصة كاملة وكاملة لمناقشة شروط اتفاقية التسوية مع محاميهما."

ومن المتوقع أن يكون المعنى الدقيق لهذه الصياغة موضوع حجج قانونية مكثفة يوم الثلاثاء في نيويورك. وخلال جلسة استماع مقررة ، من المتوقع أن يقول محامو الدوق إن ذلك يعني أنه يجب إيقاف مطالبة جوفري بالتعويض، والتي يقولون إنها لا أساس لها من الصحة.

كبير محامي الامير



وقال أندرو بريتلر، كبير محامي الدوق ، في الطلبات المقدمة إلى محكمة نيويورك الشهر الماضي ، إن الصياغة الواضحة لمستوطنة إبستين ستكون واضحة بمجرد نشرها للجمهور.

وقال: "تفاوض إبستين من أجل هذا الإفراج الواسع ، وأصر على أنه يشمل أي وجميع الأشخاص الذين حددهم جوفري كأهداف محتملة لدعاوى قضائية مستقبلية ، بغض النظر عن الجدارة - أو عدم وجودها - في أي من هذه الادعاءات".

وأكد أن "ادعاءات جيوفري التي لا أساس لها من الصحة ضد الأمير أندرو ... يجب رفضها في هذه المرحلة."، وبالمقابل يقول محامو جوفري إن تسوية فلوريدا غير ذات صلة.

ويأتي الإفراج عن تسوية عام 2009 بعد إدانة جيسلين ماكسويل بتهمة تجنيد فتيات قاصرات للاعتداء الجنسي من قبل صديقها السابق إبستين، الذي انتحر في عام 2019 أثناء انتظار المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس.

وفي النهاية، فإنه إذا لم يرفض القضاة دعوى السيدة جوفري ضد أندرو هذا الأسبوع ، فقد تُعقد المحاكمة بين سبتمبر وديسمبر 2022.