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إيلاف من لندن: رفض القاضي الأميركي محاولة الأمير البريطاني أندرو منع استمرار دعوى قضائية من قبل امرأة تقول إنه اعتدى عليها جنسيًا عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

وجاءت محاولة دوق يورك الأمير أندرو، النجل الثاني لملكة بريطانيا، بمنع استمرار تحت مزاعم أن المرأة المشتكية وهي فرجينيا جوفري تعد تعيش في الولايات المتحدةـ حيث كان من المقرر المضي قدمًا في المرافعات الشفوية الاثنين على طلب الأمير إسقاط الدعوى.

وأبلغ القاضي لويس أ.كابلان ، في أمر كتابي يوم الجمعة ، محامي الأمير أنه يجب عليهم تسليم المستندات في الجدول الزمني الذي تم تحديده في الدعوى القضائية التي رفعتها فيرجينيا جوفري في أغسطس اماضي.

إيذاء

تقول جوفري إنها تعرضت للإيذاء من قبل الأمير في عدة مناسبات في عام 2001 بينما كانت تتعرض للاعتداء الجنسي من قبل الممول جيفري إبستين. ووصف أندرو بريتلر، محامي الأمير، الدعوى بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وتم تقديم الأمر قبل ثلاثة أيام من الإصدار العام المقرر يوم الإثنين لاتفاقية التسوية لعام 2009 بين جيفري وأبستين. ويقول محامو أندرو إن الاتفاقية تحمي الأمير من ادعاءات مثل تلك التي قدمها جوفري وستكون أسبابًا كافية لرفض الدعوى.

وزعم محامو الأمير أن الأدلة كانت قوية لدرجة أن جوفري لا يقيم في الولايات المتحدة لدرجة أنه كان من غير المجدي تبادل الأدلة حتى يتم حل هذا السؤال لأنه قد يؤدي إلى رفض الدعوى.

محامو أندرو

وجادل المحامون بأن جوفري عاشت في أستراليا طوال الـ 19 عامًا الماضية باستثناء عامين، ولديها رخصة قيادة أسترالية وتعيش في منزل بقيمة 1.9 مليون دولار (1.7 مليون يورو) في بيرث، غرب أستراليا ، حيث كانت تربي ثلاثة أطفال مع زوجها. من هو الاسترالي.

في بيان، وصفت محامية جوفري، سيغريد مكاولي، طلب وقف القضية بأنه "مجرد محاولة أخرى في سلسلة من المحاولات المرهقة التي قام بها الأمير أندرو للالتفاف حول الأسس القانونية للقضية التي رفعتها فيرجينيا جوفري ضده. تخضع جميع أطراف التقاضي للاكتشاف والأمير أندرو ليس استثناءً ".

وأشار القاضي كابلان، في طلب من صفحة واحدة ، إلى أن محامي الأمير طلبوا تسليم جوفري مواد "واسعة النطاق" بحلول 14 يناير، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالمكان الذي عاشت فيه. وقال إن محامي الأمير لم يرفعوا الدفاع رسميًا بعد أن الدعوى القضائية لا يمكن أن تستمر على أساس أن جوفري كانت تعيش في أستراليا بدلاً من كولورادو، حيث يقول محاموها إنها مقيمة.

وفي صفحة غلاف دعوى قضائية في سبتمبر 2015، أدرجت جوفري عنوانها على أنه بنروز، كولورادو. في خطاب الغلاف لدعوى قضائية في أبريل 2019، أدرجت عنوانها على أنه بالم كوف ، أستراليا ، ووضعت علامة على المربع على أنه “مواطنة أو موضوع بلد أجنبي”.

لكن في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الأمير ، أدرجت عنوانها باسم Ocean Reef ، أستراليا الغربية ، لكنها حددت مربعًا يقول “مواطن من دولة أخرى”.

لا رأي

ولم يعبر أمر كابلان عن أي رأي حول مزايا مزاعم الأمير بأنه يجب استبعاد جوفري من رفع دعوى قضائية لأنها تعيش في أستراليا.

ومن المقرر عقد المرافعات الشفوية عبر مؤتمر عبر الهاتف بشأن طلب الأمير لرفض القضية صباح يوم الاثنين.

في أكتوبر الماضي، هاجم محامو الأمير الدعوى القضائية لأسباب متعددة، قائلين إن جوفري تقدم بادعاءات كاذبة ضد أندرو لأنه “لم يسيء إليها أو يعتدي عليها جنسياً”.

وقالت المرافعات المكتوبة: "بدأت جوفري هذه الدعوى التي لا أساس لها من الصحة ضد الأمير أندرو لتحقيق يوم دفع آخر على نفقته وعلى حساب المقربين منه. إن إساءة إبستين لجوفري لا تبرر حملتها العلنية ضد الأمير أندرو".

يذكر أن إبستين انتحر في سجن اتحادي في مانهاتن في أغسطس 2019 بينما كان ينتظر المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس.

وأدينت صديقته السابقة جيسلين ماكسويل ، 60 عاما، الأربعاء بتهم من بينها الاتجار بالجنس والتآمر بعد محاكمة استمرت شهرا.