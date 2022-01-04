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يشتبه في قيام الموساد بتفجير قنابل وإصدار تهديدات لشركات ألمانية وسويسرية في الثمانينيات، عملت لمساعدة باكستان في برنامجها النووي الناشئ.

إيلاف من بيروت: نشرت صحيفة Neue Zürcher Zeitung السويسرية اليومية البارزة تقريرًا جاء فيه أن "الشك في أن الموساد قد يكون وراء الهجمات والتهديدات برز قريبًا. بالنسبة إلى إسرائيل، احتمال أن تصبح باكستان، لأول مرة، دولة إسلامية مسلحة بقنبلة ذرية يشكل تهديدًا وجوديًا".

وذكرت الصحيفة أن باكستان وإيران تعاونتا بشكل وثيق في الثمانينيات لبناء أسلحة نووية. وفقًا لنيوزيلندا، العمل المكثف لشركات من ألمانيا وسويسرا في مساعدة البرنامج النووي الإيراني "تم بحثه جيدًا". مع ذلك، "الوثائق الجديدة التي لم تكن معروفة من قبل من أرشيفات برن وواشنطن تزيد من حدة هذه الصورة".

هجمات بالقنابل

نقلت الصحيفة عن المؤرخ السويسري أدريان هاني قوله إن الموساد من المحتمل أن يكون متورطًا في هجمات بالقنابل على شركات سويسرية وألمانية، مضيفًا: "لم يكن هناك دليل دامغ على إثبات تنفيذ الموساد للهجمات".

وتشير تقارير نيوزيلندية إلى دور العالم النووي الباكستاني الراحل عبد القدير خان، والد برنامج الأسلحة النووية الباكستاني، الذي جاب أوروبا في الثمانينيات لتأمين التكنولوجيا والمخططات من المؤسسات والشركات الغربية لبناء الأسلحة النووية.

وكتبت الصحيفة أن خان التقى في فندق في زيورخ بوفد من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في عام 1987. وكان الوفد الإيراني برئاسة المهندس مسعود ناراغي، رئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية. التقى مهندسان ألمانيان، جوتهارد ليرش وهاينز ميبوس، مع ناراغي الحاصل على الدكتوراه من الولايات المتحدة، في سويسرا.

من دون جدوى

مع الجهود السريعة الحركة التي تبذلها باكستان لتحريك برنامج أسلحتها النووية، سعت الحكومة الأميركية، من دون جدوى، إلى حمل الحكومتين الألمانية والسويسرية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات في بلديهما التي كانت تساعد باكستان. زُعم أن عملاء الموساد المشتبه بهم اتخذوا إجراءات في سويسرا وألمانيا ضد الشركات والمهندسين المتورطين في مساعدة باكستان.

وفقًا لنيوزيلندا، "بعد أشهر قليلة من التدخل غير الناجح لوزارة الخارجية الأميركية في بون، عاصمة ألمانيا الغربية آنذاك، وبرن، نفذ مجهولون هجمات تفجيرية على ثلاث من هذه الشركات: في 20 فبراير 1981 على منزل الموظف البارز في Cora Engineering Chur؛ في 18 مايو 1981 في مبنى مصنع شركة Wälischmiller في ماركدورف؛ وأخيرًا، في 6 نوفمبر 1981، في المكتب الهندسي لشركة Heinz Mebus في إيرلنغن. أسفرت الهجمات الثلاثة عن أضرار في الممتلكات فقط".

أشارت الصحيفة إلى أن “الهجمات بالمتفجرات ترافقت مع عدة مكالمات هاتفية قام خلالها غرباء بتهديد شركات توصيل أخرى مع شتائم باللغة الإنكليزية أو الألمانية.

انتقل إلى المنسوجات

قال سيغفريد شيرتلر، المسؤول عن ضريبة القيمة المضافة في ذلك الوقت، إن موظفًا في السفارة الإسرائيلية في ألمانيا يُدعى ديفيد، اتصل به، وقال إن ديفيد حثه على وقف "هذه الأعمال التجارية" المتعلقة بالأسلحة النووية، ونصحه بالتحول إلى تجارة المنسوجات.

جنت الشركات السويسرية والألمانية أرباحًا كبيرة من أعمالها مع شبكة خان للأسلحة النووية. ذكرت الصحيفة أن "العديد من هؤلاء الموردين، معظمهم من ألمانيا وسويسرا، سرعان ما دخلوا في أعمال تجارية بملايين الدولارات مع باكستان. لقد استفادوا من ظرف مهم: معظم المكونات المطلوبة لتخصيب اليورانيوم من صمامات التفريغ عالية الدقة، تستخدم في المقام الأول للأغراض المدنية. أضافت الصحيفة أن أرشيف الأمن القومي في واشنطن نشر أخيرًا مراسلات دبلوماسية من وزارة الخارجية الأميركية من بون وبرن في عام 1980.

هذا يوضح كيف استاءت الولايات المتحدة من تعامل البلدين غير الرسمي مع عمليات التسليم الدقيقة لباكستان. في ملاحظة من أحد الموظفين، وُصِف سلوك برن على أنه "نهج عدم التدخل" - وبناءً عليه اتُهمت السلطات المحلية بغض الطرف. في الرسائل التي تم إصدارها الآن، والتي تم تصنيفها سابقًا على أنها سرية، تم إدراج تلك الشركات لأول مرة التي تتهمها الولايات المتحدة بدعم برنامج الأسلحة النووية الباكستاني بشحناتها. تضمنت القائمة حوالي نصف دزينة من الشركات من كل من ألمانيا وسويسرا ".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.