موسكو: أكدت مصادر أمنية في مطار ألماتي الدولي بكازاخستان قيام محتجين باقتحام المطار والسيطرة عليه، الأمر الذي تسبب بتوقف حركة الملاحة في المطار.

وأشار ضابط أمن المطار إلى توقف الرحلات الجوية اليوم بعد استيلاء متظاهرين على المطار الذي يبعد حوالي 15 كيلومترا عن مدينة ألماتي العاصمة التجارية لكازاخستان.

JUST IN: Footage from Almaty International Airport after being seized by protesters in #Kazakhstan pic.twitter.com/IWnVZQaGO3