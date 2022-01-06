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موسكو: أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي الخميس أنها سترسل بقيادة موسكو "قوات حفظ سلام" إلى كازاخستان تلبية لطلب بهذا المعنى وجّهه إليها رئيس البلد الغارق في احتجاجات شعبية استدعت فرض حالة طوارئ.

وقال رئيس المنظمة رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عبر فيسبوك إنّ المنظمة سترسل إلى الجمهورية السوفياتية السابقة "قوات حفظ سلام جماعية لفترة محدودة من أجل استقرار وتطبيع الوضع" الذي تسبّب به "تدخّل خارجي".