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نيروبي: قتل أربعة شرطيين في كمين في منطقة ساحلية كينية مجاورة للصومال يستهدفها بشكل متكرّر متمردو حركة الشباب حسبما أكدت السلطات المحلية لفرانس برس.

وقع الهجوم في مقاطعة لامو على بعد 420 كلم من العاصمة نيروبي، حيث نشرت السلطات قوات أمنية وأعلنت حظر تجول ليلي بعد مقتل 7 مدنيين في هجومين مطلع الأسبوع الحالي.

وأكد المتحدث باسم مقاطعة لامو، إيرونغو ماشاريا "تعرضنا لحادث هذا الصباح، وخسرنا أربعة ضباط من الشرطة. تم استهداف سيارتهم واندلعت فيها النيران".

وأوضح مسؤول رفيع في شرطة لامو طالباً عدم الكشف عن اسمه أنّ السيارة كانت تقوم بدورية عندما تعرّضت للهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث بعد.

هجمات جهادية

وتقع مقاطعة لامو حيث توجد جزيرة سياحية تحمل الاسم نفسه قرب الحدود مع الصومال وسبق أن شهدت العديد من الهجمات الجهادية.

وباتت كينيا منذ تدخلها العسكري في جنوب الصومال في العام 2011 لمواجهة حركة الشباب المتطرفة هدفاً للعديد من الهجمات الدامية وأبرزها التي استهدفت المركز التجاري ويست غيت في نيروبي في أيلول/ سبتمبر 2013 وخلفت 67 قتيلاً، وجامعة غاريسا في شرق البلاد في نيسان/أبريل 2015 وخلفت 148 قتيلاً.

وفي بداية الأسبوع اتهمت الشرطة مقاتلي حركة الشباب بقتل 7 مدنيين في لامو. فقد قُطع رأس رجل وذُبح آخرون أو أحرقوا أحياء خلال هجومين منفصلين الأحد والاثنين، ولكن السلطات أعلنت في وقت لاحق أن أعمال العنف مرتبطة بنزاع محلي على أراض.

وأعلن وزير الداخلية الكيني الأربعاء أجزاء من مقاطعة لامو "مناطق مضطربة"مضيفاً أن قوات الأمن تمشط المنطقة بحثاً عن أسلحة.