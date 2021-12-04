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نيروبي: غرق أكثر من 20 شخصاً عندما جرفت المياه حافلة أثناء محاولتها عبور نهر ارتفع منسوبه جراء الفيضانات في كينيا.

وصرخ أشخاص شاهدوا الحافلة المدرسية، التي تم استئجارها لنقل جوقة كنيسة وآخرين لحضور حفل زفاف في منطقة كيتوي، وهي تغرق فيما كان السائق يحاول السيطرة على المركبة لعبور المياه السريعة الجريان.

وتمكّن بعض الركاب من الهرب قبل غرق الحافلة ووصلوا إلى بر الأمان.

وقالت حاكمة كيتوي تشاريتي نغيلو للصحافيين "وقع هذا الحادث الفظيع هنا صباحًا".

وأضافت "بلغ عدد الجثث التي انتُشلت حتى الآن أكثر من 23. ما زال هناك مزيد من الجثث في الحافلة"، مشيرة إلى أنّ جهود انتشالها ستستأنف صباح الأحد.

وأكّدت أنه تم إنقاذ 12 شخصاً بينهم أربعة أطفال.

ولم يتّضح عدد الذين كانوا في الحافلة عندما انقلبت في نهر إينزيو الواقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة الكينية نيروبي.

وقال شهود عيان إنّ السائق كان يحاول عبور المياه المتدفّقة بسرعة لكن التيار جرف الحافلة.