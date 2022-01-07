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سيكون العالم أفضل بدون سلاح نووي إيراني، لكن هناك أشياء أخرى من شأنها أن تجعل العالم والولايات المتحدة أسوأ حالًا، بما في ذلك حرب جديدة.

إيلاف من بيروت: لا يترك تاريخ السنوات الست الماضية أي مجال للشك في أي حالة - وجود أو عدم امتلاك خطة العمل الشاملة المشتركة - هي الأفضل. خلال السنوات الثلاث التي كانت الاتفاقية سارية المفعول، التزمت إيران بحدودها المنصوص عليها وظلت جميع الطرق المؤدية إلى سلاح نووي إيراني محتمل مغلقة. في تناقض صارخ، أظهرت السنوات الثلاث التي أعقبت تراجع دونالد ترمب عن الاتفاقية أن سياسة "الضغط الأقصى" كانت فاشلة من جميع النواحي. إن تسريع إيران في تخصيب اليورانيوم جعلها أقرب بكثيرإلى القدرة على صنع سلاح نووي إذا اختارت القيام بذلك. أصبح سلوك إيران في منطقتها أكثر عدوانية. وساهم تراجع الولايات المتحدة في تنصيب نظام إيراني أكثر تشددًا.

لا يزال لدى كل من الحكومتين الأميركية والإيرانية الحاليين حوافز للتوصل إلى اتفاق، وهو في حالة إيران احتمال التخفيف من العقوبات الضارة اقتصاديًا. لكن الديناميكية المؤسفة بين واشنطن وطهران جعلت الاتفاق بعيد المنال. فات إدارة بايدن فرصة لعقد صفقة مع الإدارة الإيرانية البراغماتية لحسن روحاني عندما كانت بطيئة في صياغة موقفها التفاوضي ثم حاولت إضافة مسائل غير نووية إلى جدول الأعمال.

أعطيت إدارة الرئيس الإيراني المتشدد الحالي، إبراهيم رئيسي، سببًا إضافيًا لعدم الثقة في الولايات المتحدة - وفي موقف يعكس جزئيًا الموقف الذي اتخذه ترامب تجاه عمل سلفه، باراك أوباما - من الواضح أن رئيسي يشعر بالحاجة إلى افعلوا شيئًا مختلفًا عما فعله روحاني. يمكن أن تؤثر الأساطير حول "صفقة أفضل" على التفكير الإيراني تمامًا كما أصابت النقاش في الولايات المتحدة.

ماذا يحدث إذا فشلت محادثات فيينا؟

تطور الخطاب الأميركي حول هدف منع سلاح نووي إيراني بطريقة مضللة، ربما لأن القضية كانت في مقدمة ومركز منذ فترة طويلة - بدأت المفاوضات الجوهرية مع إيران حول هذا الموضوع منذ أكثر من عقد من الزمان. لقد أصبح الهدف ينظر إليه على أنه الكأس المقدسة التي يجب أن يكون لسعيها الأسبقية على جميع المصالح الأخرى المتعلقة بالشرق الأوسط تقريبًا.

يبدو أن العديد من المشاركين في الخطاب يعتقدون أن ظهور سلاح نووي إيراني سيكون أسوأ من أي شيء آخر يمكن أن يحدث في المنطقة. إنه ليس كذلك. يجدر بنا أن نتذكر الإلحاح الفوري الذي شعرت به إدارة أوبامافي الشروع في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق النووي لم تكن أي كارثة قد تنجم عن قنبلة إيرانية بقدر ما كانت حكومة بنيامين نتنياهو تهدد ببدء حرب.

حجب معارضون الاتفاق النووي هذه الحقيقة عندما - بحثوا عن ذخيرة بلاغية في مواجهة نجاح الاتفاق في إبقاء المسارات على سلاح نووي إيراني مغلقًا - اتهموا لاحقًا بشكل غير دقيق بأن إدارة أوباما كانت تركز بشدة وبصورة ضيقة على الحصول على صفقة نووية أنها تغاضت عن مخاوف أخرى مثل سلوك إيران "الشائن" في المنطقة. كما لوحظ، ساءت الإجراءات الإيرانية التي وُضعت تحت هذا التصنيف، ليس بعد إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن بدلاً من ذلك بعد أن تراجع ترمب عنها. ولم يكن أحد يواصل حمله بحماسة أكبر حول خطورة سلاح نووي إيراني أكثر من نتنياهو.

الحرب ستكون أسوأ

إليكم شيئًا سيكون أسوأ من بناء سلاح نووي إيراني: حرب جديدة في الشرق الأوسط، لا سيما تلك التي تشارك فيها الولايات المتحدة، بما في ذلك أي حرب تُشن باسم منع تفترض وجود سلاح نووي إيراني. إن شن مثل هذه الحرب سيكون عملاً عدوانيًا يتعارض مع القانون الدولي والتزامات الولايات المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. سيموت العديد من الأبرياء، سواء في الهجوم الأولي أو في الردود عليه.

سترد إيران بالطرق العديدة المتاحة لها، بما في ذلك الهجمات المباشرة وغير المباشرة على الأفراد الأميركيين في أماكن مثل العراق، وحليفها اللبناني حزب الله قادر على إطلاق الصواريخ على إسرائيل. ستتضاعف احتمالات انتشار الأعمال العدائية، كما أن كراهية الولايات المتحدة لدورها في العدوان سوف تتضاعف، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات، بما في ذلك ما يتعلق بالإرهاب الدولي ضد الأميركيين.

لن يحقق مثل هذا العمل العسكري حتى الغرض الظاهري المتمثل في منع سلاح نووي إيراني، ومن المرجح أن يؤدي إلى نتائج عكسية. يتعلق هذا جزئياً بالقدرات، بالنظر إلى أن البنية التحتية النووية الإيرانية مشتتة ومتصلبة وأن المعرفة التقنية لمؤسساتها العلمية والعسكرية غير قابلة للتدمير.

إنها أيضًا مسألة حافز. لا يوجد حافز أكبر لتطوير رادع ضد هجوم مستقبلي محتمل أكثر من جعلك هدفًا لهجوم حقيقي. تلميح إلى ردة الفعل الإيرانية المحتملة على هجوم عسكري على بنيتها التحتية النووية هو ما حدث بعد أن قصفت إسرائيل مفاعلًا نوويًا عراقيًا في عام 1981، وبعد ذلك شرع العراق في برنامج معجل لبناء سلاح نووي، واقترب كثيرًا من هذا الهدف أكثر من أي وقت مضى قبل القصف.

الردع

إذا قامت إيران ببناء سلاح نووي، فلن تكون أول من يدخل مثل هذه الأسلحة في الشرق الأوسط. من المقبول على نطاق واسع أن قوة إقليمية أخرى فعلت ذلك قبل سنوات. وستكون دولتان غير صديقتين لبعضهما البعض في حالة ردع نووي متبادل. الردع يعمل. في هذه الحالة، ستعمل بشكل خاص في ردع إيران، بالنظر إلى تفوق إسرائيل في جميع أنواع الأسلحة التقليدية، وبالتالي تتمتع إسرائيل بما أطلق عليه استراتيجيو حقبة الحرب الباردة "هيمنة التصعيد".

أولئك الذين دقوا ناقوس الخطر (أو صرخوا الذئب) حول سلاح نووي إيراني لسنوات لم يحاولوا عادة المجادلة بأن إيران ستطلق صاروخًا نوويًا كصاعقة من فراغ. بدلاً من ذلك، كان الجدل في كثير من الأحيان أن امتلاك سلاح نووي من شأنه أن "يشجع" إيران بطريقة ما على القيام بكل أنواع الأشياء السيئة في منطقتها. أولئك الذين يطرحون هذه الحجة لديهم دائمًا أسوأ ما يمكن أن تفعله إيران في مثل هذه الظروف بينما يقومون بتغطية نتائج هجوم وقائي ظاهريًا على إيران.

يعتمد الجدل حول الجرأة على شعور غامض بأن امتلاك سلاح مخيف في الطابق السفلي يؤدي بطريقة ما إلى زيادة قدرة المرء على القيام بأشياء أخرى. لا يتم أبدًا تقديم منطق محدد حول الكيفية التي من المفترض أن يعمل بها هذا بالضبط. في الواقع، لا يوجد مثل هذا المنطق، كما أشار في و المصلحة الوطنيةقبل عشر سنوات. تفترض هذه الحجة ضمنيًا أن هناك شيئًا تود إيران أن تفعله ولا تفعله الآن لأنه يردعها احتمال أن يهاجمها شخص ما أو يعاقبها في المقابل. (هذا الافتراض، بالمناسبة، يتناقض مع التأكيد المتكرر - الذي أعرب عنه غالبًا أولئك الذين يعارضون أي تخفيف للعقوبات المفروضة على إيران - بأن إيران تنخرط في سلوك "شائن" بقدر ما تستطيع تحمله ماليًا). وتفترض الحجة كذلك أنه مهما كان هذا الشيء، مع ذلك، من المهم جدًا بالنسبة لإيران أن يتمكن الإيرانيون من ردع تهديد شخص آخر بالهجوم أو العقوبة من خلال التهديد بشكل موثوق بتصعيد الأمر برمته إلى المستوى النووي - على الرغم من حقيقة أن تنفيذ مثل هذا التهديد النووي سيكون بمثابة انتحار إيران بمثابة صاعقة من فراغ.

ليس كأسًا مقدسة

تجنب سلاح نووي إيراني هو هدف جدير بالاهتمام، إن لم يكن لسبب آخر غير كونه في مصلحة الحد من الانتشار النووي العالمي. إن السعي لتحقيق هذا الهدف من خلال اتفاق دبلوماسي مثل الاتفاق النووي أمر مفيد، بالنظر إلى مدى استعداد إيران للتخلي عن الأنشطة النووية التي كان يحق لها خلاف ذلك مقابل تخفيف العقوبات - وهي عقوبات لا تنطوي على أي فائدة اقتصادية. وهكذا كان مثل هذا الاتفاق، ولا يزال، وضعًا مربحًا للطرفين.

لكن يجب السعي وراء الهدف مع تذكر عنصرين مهمين من السياق: الأول هو أن بناء سلاح نووي ليس هدفاً إيرانياً ثابتاً. إذا كان الأمر كذلك، فلن تكون هناك طريقة لشرح موافقة إيران على تفكيك كبير لجزء كبير من برنامجها النووي، وعمليات التفتيش شديدة التطفل لما تبقى، عندما وقعت على خطة العمل الشاملة المشتركة. سيعتمد قرار إيران في أي وقت على بناء سلاح نووي بشكل كبير على ما يفعله الآخرون، بما في ذلك الولايات المتحدة، لإيران. هناك فرصة جيدة لعدم اتخاذ مثل هذا القرار حتى ردا على فشل محادثات فيينا في التوصل إلى اتفاق.

الجزء الآخر من السياق هو أنه لا يوجد هدف للسياسة الخارجية، بخلاف توفير الأمن الأساسي للشعب الأميركي في وطنهم، مهم جدًا لدرجة أنه يتجاوز كل شيء آخر ويجب متابعته دون موازنته بالمصالح والأهداف الأخرى. سيكون العالم أفضل من دون سلاح نووي إيراني، لكن هناك أشياء أخرى من شأنها أن تجعل العالم والولايات المتحدة أسوأ حالًا، بما في ذلك حرب جديدة.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ناشونال إنترست" الأميركي.