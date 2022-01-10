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الدوحة: أكدت الشابة القطرية نوف المعاضيد المنتقدة وضع المرأة في بلادها والتي اختفت عن الأنظار ثلاثة أشهر، أنها "بصحة وسلامة" بعدما نشرت عدة مقاطع لها على "حساب جديد" على تويتر.

وقالت المعاضيد في مقطع فيديو نشرته مساء الأحد من حسابها "الجديد" عبر تويتر "أنا بخير وبصحة وبسلامة" مؤكدة أنها "أضاعت" كلمة المرور لحسابها القديم.

وأضافت "تاريخ اليوم هو 9 كانون الثاني/يناير 2022" مؤكدة أنه تم تصوير الفيديو في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت المعاضيد وهي تبتسم في فيديو آخر "نوف موجودة. نوف حية ولم تمت".

قولو ما شاء الله على عودتي للسوشال ميديا ♥️ — نوف المعاضيد (@noofalmaadeed) January 10, 2022



هيومن رايتس ووتش

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أعربت الشهر الماضي عن قلقها على مصير نوف المعاضيد.

وأكد مسؤول قطري لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته الشهر الماضي أنها "آمنة وبصحة جيدة، لكنها ... غير قادرة على التحدث علنا وتطلب الخصوصية".

في أيلول/سبتمبر، عادت نوف المعاضيد إلى قطر آتية من بريطانيا حيث تقدمت بطلب لجوء، قبل أن تذكر في سلسلة تغريدات تلقّيها تهديدات.

وبعد سلسلة التغريدات التي اوردت فيها أنّ عائلتها حاولت إيذاءها، لم تنشر الشابة على تويتر أي تغريدات منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر، أو على انستغرام منذ 6 تشرين الاول/أكتوبر.

وجرى تداول وسم #أين_نوف على تويتر، في وقت يتزايد التركيز على قضايا حقوق الإنسان في قطر قبل عام من استضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم.

من جانبها، قالت روثنا بيغوم من منظمة هيومن رايتش ووتش الحقوقية الاثنين "آمل أن تكون هذه بداية لاتخاذ السلطات القطرية خطوات لضمان أن بإمكانها (المعاضيد) أن تعيش حياة مستقلة وحرة".

واضافت "ندعو السلطات لدعم قرارتها بشأن سلامتها ورعايتها".