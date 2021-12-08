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قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ستعمق الروابط القوية خاصة في ظل ظروف المنطقة.

وأضاف الشيخ تميم أن علاقات الأخوة والتعاون مع السعودية تقوم على أسس راسخة من المصير المشترك، مشيرا إلى أنه ناقش مع الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال الشيخ تميم: "أكدنا مع الأمير محمد بن سلمان حرصنا على دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة والإقليم".

علاقات الأخوة والتعاون بين قطر والسعودية تقوم على أسس راسخة من التاريخ والمصير المشتركين، وناقشت اليوم مع أخي الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز هذا التعاون بين بلدينا، كما أكدت وإياه حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم.

مرحبا بكم أخي محمد في قطر. pic.twitter.com/lF0bUh64nf — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 8, 2021

وترأس الأمير محمد بن سلمان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الأربعاء، اجتماع المجلس التنسيقي السعودي القطري.

وقد تم التوقيع على البروتوكول المعدل لإنشاء المجلس في أغسطس الماضي، على أن يكون برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، ويعمل على الدفع بالعلاقات الثنائية.

ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى قطر، مساء الأربعاء، وكان الشيخ تميم على رأس مستقبليه.

هذا وغادر الأمير محمد بن سلمان، الإمارات، مساء الأربعاء، بعد زيارة مقر إكسبو في إمارة دبي، متوجها إلى قطر ثالث محطات جولته الخليجية.