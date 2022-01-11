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لوس انجليس: أنقذ شرطيون أميركيون قرب هوليوود طيّارا هبطت طائرته السياحية اضطرارياً على سكة حديد، وذلك قبل ثوانٍ قليلة على تحطّم الطائرة من جراء اصطدام قطار بها، في مشهد شبيه بالأفلام الهوليوودية.

ونشرت شرطة لوس أنجليس عبر حسابها الرسمي في تويتر مقطع فيديو سجّلته كاميرا أحد العناصر يظهر عملية الإنقاذ، وأوضحت أنّ محرك الطائرة فقد قوّة دفعه أثناء الإقلاع من مدرج قريب.



Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo — LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022



واضطر الطيّار السبعيني إلى القيام بهبوط اضطراري على خطوط السكك الحديدية في المدينة.

ويظهر مقطع الفيديو عناصر الشرطة وهم يسحبون الطيّار الجريح من قمرة القيادة. وبعد سحبه بخمس ثوانٍ فقط اصطدم قطار سريع بالطائرة ما أدّى إلى تناثر حطامها.

واعتبر أحد عناصر الشرطة أنّ "على الطيار أن يشتري بطاقة يانصيب لأنّه نجا من الموت مرتين في غضون عشر دقائق فقط".

ونُقل الطيار إلى المستشفى وكانت حالته مستقرة مساء الأحد.

وأوضحت فرق الطوارئ أنّ الطيار كان وحده في الطائرة عند وقوع الحادث، ولم تُسجّل بالتالي إصابات أخرى.