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باريس: أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أنّ الإمارات العربية المتّحدة ستنضمّ إلى صندوق قرّرت فرنسا والسعودية إنشاءه لمساعدة الشعب اللبناني.

وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية إنّه "خلال زيارة الرئيس (إيمانويل) ماكرون إلى الخليج (في كانون الأول/ديسمبر)، تمكنّا من تجديد هذه الروابط" بين لبنان والدول الخليجية.

وأضاف أن "هذا التطوّر سيسمح بتأسيس صندوق فرنسي-سعودي لمساعدة اللبنانيين ودعمهم، وسيترافق غداً أو بعد غد بمساهمة الإمارات".

وكانت المملكة العربية السعودية وفرنسا أعلنتا في كانون الأول/ديسمبر عزمهما على التعاون في سبيل إعادة توطيد العلاقات بين بيروت والرياض والتي قوّضتها القوة المتنامية لحزب الله الموالي لإيران.

ومنذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر اندلعت أزمة دبلوماسية خطيرة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية بسبب ما وصفته السعودية يومها بـ"هيمنة حزب الله على النظام السياسي" في لبنان.

وبسبب هذا الخلاف استدعت الرياض سفيرها في بيروت وحظرت الواردات اللبنانية.

واتّخذت ثلاث دول خليجية أخرى هي البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت إجراءات انتقامية ضدّ بيروت، ما أدّى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية الشديدة.