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إيلاف من لندن: أعلن وزير الصحة البريطاني، أن فترة العزل للأشخاص الملقحين بالكامل في إنكلترا والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا سيتم تخفيضها من سبعة أيام إلى خمسة أيام.

وكشف ساجد جازيد عن هذه الخطوة في بيان لمجلس العموم، أن البيانات من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تظهر أن "حوالي ثلثي الحالات الإيجابية لم تعد معدية بحلول نهاية اليوم الخامس" و "نريد استخدام قدرة الاختبار التي نتمتع بها. لقد بنيت لمساعدة هؤلاء الناس على ترك العزلة بأمان ".

حيز التنفيذ

في حين سوف يدخل التغيير حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل، سيتمكن الأفراد من مغادرة عزلتهم لمدة خمسة أيام كاملة بعد ظهور الأعراض أو تلقي نتيجة اختبار إيجابية، أيهما أولاً، بشرط أن يكون لديهم اختبارات COVID-19 سلبية في اليومين الخامس والسادس.

وقال وزير الصحة: "هذان الاختباران مهمان لهذه الخطط المتوازنة والمتناسبة، وأنا أحث الجميع على الاستفادة من القدرات التي بنيناها في الاختبارات ، حتى نتمكن من استعادة الحريات إلى هذا البلد بينما نحافظ على سلامة الجميع".

ترحيب المعارضة

رحب وزير صحة الظل في حزب العمال ويس ستريتينغ بالإعلان، لكنه دعا إلى "تسوية" الاختبارات. وقال: "قبل عيد الميلاد أخبرنا أنه لا توجد مشكلة في الإمداد - ولكن خلال عيد الميلاد، لم يتمكن موظفو هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS وغيرهم من العمال الرئيسيين من الوصول إلى الاختبارات لأن الحكومة لم تلاحظ أن عمليات التسليم قد أغلقت أبوابها في عيد الميلاد".

وفي الوقت الحالي يمكن للأفراد الملقحين بالكامل والذين ثبتت إصابتهم بالفيروس إنهاء فترة عزلهم بعد سبعة أيام إذا تلقوا اختبار التدفق الجانبي السلبي في اليومين السادس والسابع، مع إجراء الاختبارات بفاصل 24 ساعة.

وكان تم إدخال هذا التغيير قبل عيد الميلاد مباشرة، ولكن كانت هناك دعوات للحكومة لتقليل فترة العزل مرة أخرى بسبب استمرار الضغط على الخدمات الصحية وأماكن العمل بسبب الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين يتم عزلهم.

الامن الصحي

إذ ذاك، أظهر بحث جديد أجرته وكالة الامن الصحي البريطانية UKHSA أن حالة واحدة فقط من كل 20 حالة لا تزال معدية مع اختبارين سلبيين للتدفق الجانبي بحلول اليوم السابع، والذي كان تقريبًا نفس نسبة 5٪ من الحالات التي تم إصدارها بعد 10 أيام دون إجراء اختبار.

ومع ذلك، أظهر سيناريو وكالة الامن الصحي النموذجي أن أكثر من 30٪ من الحالات كانت لا تزال معدية في اليوم الخامس.

وعلى الرغم من أن الدراسة لم تتضمن حالات من متغير أوميكرون Omicron، إلا أن التقييم المنفصل بواسطة متابعة الاحتبارات NHS Test and Trace أظهر نتيجة مماثلة للمتغير الجديد.

لا يزال معنا

على صلة، قال وزير الصحة، وهو يطلع النواب خلال جلسة لمجلس العموم، على الوضع مع كورونا بشكل عام، إن الفيروس "لا يزال معنا" و "لا يزال من المحتمل أن تكون هناك أسابيع صعبة في المستقبل".

لكن جاويد قال إن البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية تظهر "علامات مشجعة على انخفاض الإصابات في لندن وشرق إنجلترا" وأن هناك "مؤشرات مبكرة بالفعل على أن معدل الاستشفاء بدأ في التباطؤ".

وأضاف أن الإصابات تتزايد في أجزاء أخرى من البلاد ولم تعكس البيانات بعد تأثير عودة الناس إلى العمل والمدرسة بعد عيد الميلاد.

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