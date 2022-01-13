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واشنطن: أقر الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بأنه "غير واثق" من النجاح في دفع الكونغرس إلى إقرار مشروعه لإصلاح النظام الانتخابي الرامي إلى حماية حق التصويت للأميركيين السود.

وعقب اجتماع عقده مع أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ بينهم السناتورة عن أريزونا كيرستن سينيما التي سبق ان أعلنت معارضتها للمشروع، موجّهة بذلك ضربة قاضية لأي أمل بإقراره، قال بايدن "آمل أن نتوصل إلى ذلك لكني لست واثقا".