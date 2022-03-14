قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: في خطوة داعمة لقادة أقليم كردستان العراق فقد بحث معهم الكاظمي الاثنين تداعيات الاعتداء الصاروخي الايراني على أربيل وتفقد مكانه وشكل معهم فريق تحقيق مشترك في العدوان.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة في بيان تابعته "ايلاف" ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين قد اجرى زيارة إلى محافظة أربيل في إقليم كردستان يرافقه وزيرا الدفاع والداخلية والتقى بعدد من المسؤولين في إقليم كردستان العراق وتفقّد الموقع الذي طاله الاعتداء الصاروخي.

واشار الى انه التقى ايضا كلاً من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني حيث جرى خلال اللقاءات

بحث مجمل الأوضاع في البلد وأهم تداعيات القصف الصاروخي الذي استهدف أربيل.

رفض الاعتداء



واوضح البيان الحكومي انه قد تم "التأكيد على رفض الاعتداء الذي تسبّب بترويع المدنيين، متخطياً حدود القوانين والأعراف الدولية، والتوجيه بتشكيل لجنة من مستشارية الأمن القومي وعدد من القيادات الأمنية، لتقديم تقرير عن تداعيات القصف وجمع الحقائق والأدلة".

كما تفقّد الكاظمي الموقع الذي تعرض للاعتداء الصاروخي والتقى بالأهالي الذين يؤول لهم الموقع واستمع لشرح مفصل قدموه عن المكان وما يحتويه وعائديته.

وقال الكاظمي في تصريحات للصحافيين إننا نؤكد أن بغداد حاضرة هنا في أربيل، كما أن أربيل حاضرة في بغداد" .. وشدد على ضرورة احترام سيادة العراق من مختلف الجهات منوها الى انه قد قد تم إبلاغ هذا الأمر رسمياً عبر الطرق الدبلوماسية.



واكد الكاظمي على ضرورة "اعتماد الأدلة، وألّا يكتفي بالشكوك، وأن يكون هناك تعاون أمني بين مختلف دول المنطقة؛ لمواجهة التحديات المشتركة".

ودعا الكاظمي القوى السياسية العراقية إلى توحيد الكلمة إزاء سيادة العراق وأن يكون ما حصل حافزاً لحلّ الإشكالات وتوحيد الصف أمام التحديات التي تواجه البلد".

وتفقد الكاظمي ايضا قناة كردستان 24 الفضائية التي تعرضت هي الأخرى لأضرار بسبب القصف الصاروخي.

فريق تحقيق مشترك بين بغداد وأربيل



واجتمع الكاظمي في أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق الشمالي مع الزعيم الكردي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني حيث بحث معه تداعيات الاعتداء الصاروخي الايراني هناك فجر الاحد.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر بعد الاجتماع اطلعت عليها "ايلاف" "كان اللقاء مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مثمراً. ناقشنا عددًا من الأمور التي تواجه العراق وكردستان وركزنا بشكل خاص على الهجوم الأخير على أربيل".

وأضاف "اتفقت أنا ورئيس الوزراء على تشكيل فريق تحقيق خاص للنظر في حقائق الحدث".

هجوم غير مقبول



كما بحث الكاظمي مع رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني "الهجوم الإرهابي على مدينة أربيل واتفق الجانبان على أنه انتهاك سافر على سيادة العراق" كما قال بيان حكومي كردي.

واشار الى ان باررزاني شدد على ان " إقليم كردستان يسعى دائماً لبناء علاقة ودية مع دول الجوار تقوم على أساس الاحترام المتبادل".. منوها أن الاعتداء على أربيل يمثل اعتداء على أمن العراق واستقراره".





الكاظمي ملتقيا في اربيل الاثنين مع الزعيم الكردي مسعود بارزاني (مكتبه)

ومن جهته اكد الكاظمي ان الهجوم غير مقبول وقال "لا نريد أن تصبح الأراضي العراقية ساحة معركة لصراعات البلدان وخلافاتها".

وفي موضوع آخر من الاجتماع تمت مناقشة قرار المحكمة الاتحادية بشأن قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان حيث تم التأكيد على ضرورة حل المشاكل على أساس الدستور.

وفي وقت سابق اليوم وصل الكاظمي الى أربيل في زيارة الى المدينة التي تعرضت الى قصف صاروخي ايراني فجر أمس الاحد يرافقه عثمان الغانمي وزير الداخلية وجمعة عناد وزير الدفاع وقاسم الاعرجي مستشار الامن الوطني



الكاظمي ملتقيا في اربيل الاثنين مع رئيس اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني (مكتبه)

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً بعيدة المدى انطلقت من ايران وسقطت في محيط القنصلية الأميركية وقناة كردستان 24 ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل المحيطة من دون خسائر بشرية.

الكاظمي مجتمعا في اربيل الاثنين مع رئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني (مكتبه)

موقع مدني وليس قاعدة اسرائيلية

وكانت حكومة الاقليم قد أكدت أثر اجتماع لها أمس ترأسه رئيسها مسرور بارزاني أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل مدني وليس قاعدة إسرائيلية وذلك رداً على بيان للحرس أدعى ذلك.

ومساء الاحد استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني لدى بغداد ايرج مسجدي حيث ابلغ باحتجاج الحكومة العراقية على الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل.





الكاظمي في الطائرة العسكرية التي اقلته الاثنين الى اربيل (مكتبه)

وشنّ الحرس الثوري الإيراني فجر الأحد هجوماً بصواريخ بالستية على أهداف في أربيل زاعما إنه استهدف مركزاً استراتيجياً اسرائيلياً في حين نفت سلطات الإقليم وجود أي مواقع اسرائيلية على أراضيها.



ومن جانبها طالبت حكومة الاقليم في بيان صحافي تابعته "ايلاف" الأمم المتحدة والولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة والبرلمان العراقيين والحكومة الإيرانية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الهجمات والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة وزيارة المكان المستهدف، والإعلان عن الحقائق أمام الرأي العام العالمي واتخاذ موقف قوي إزاء هذا الهجوم.