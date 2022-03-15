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إيلاف من لندن: أعلنت حكومة المملكة المتحدة فرض عقوبات على 370 من الأفراد والكيانات الروسية والبيلاروسية.وضمت القائمة فضلا عن المليارديرات، سياسيين وعسكريين والمتحدثة باسم الخارجية الروسية.



ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 1000 من الأفراد والكيانات والشركات التابعة الأكثر أهمية في روسيا وبيلاروسيا.

وقالت وزارة الخارجية إن الإضافات إلى قائمة عقوبات الحكومة تشمل "الحلفاء السياسيين الرئيسيين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمتحدثين باسم النظام ووكالات التضليل المدعومة من الكرملين".

اليغارشيا



وقالت تقارير إن مجموعة الـ51 الذين تمت معاقبتهم يوم الثلاثاء هم من القلة الأثرياء (أليغارشيا) وأفراد أسرهم، الذين تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 100 مليار جنيه إسترليني.

ومن المفهوم أن الإضافات في العقوبات ستجعل المملكة المتحدة تتماشى مع الإجراءات التقييدية التي أعلن عنها بالفعل الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن المملكة المتحدة "ستواصل تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي في الأيام المقبلة" حيث يستخدم الوزراء بالكامل السلطات "اللازمة لمعالجة أكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

مشمولون بالعقوبات



ومن بين أولئك الذين أضيفوا إلى القائمة يوم الثلاثاء هم:

• سيرغي شويغو ، سياسي روسي وقائد الجيش

• دميتري ميدفيديف ، رئيس الوزراء السابق ورئيس روسيا والآن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي

• ميخائيل فريدمان ، مؤسس Alfa Bank ، أكبر بنك غير حكومي في روسيا

• بتر أفين رئيس مصرف الفا حتى مارس/ آذار 2022

• ديمتري بيسكوف ، السكرتير الصحفي لفلاديمير بوتين

• مايا بولوتوفا ، ابنة نيكولاي توكاريف ، رئيس شركة خطوط الأنابيب الروسية ترانسنيفت

• جيرمان خان ، أحد المؤسسين الأصليين لاتحاد مجموعة ألفا

• ماريا زاخاروفا ، المتحدثة باسم الشؤون الخارجية الروسية

• أليكسي مورداشوف ، أحد أفراد عائلة روسيا الأغنى

• الكسندر بونومارينكو ، رئيس مجلس إدارة مطار شيريميتيفو ، أكبر مطار في روسيا

.• أندريه ميلنيشينكو، مؤسس مجموعة EuroChem ، إحدى الشركات العالمية الرائدة في إنتاج الأسمدة المعدنية

• فيكتور فيكسيلبير، مالك مجموعة رينوفا ، وهي تكتل روسي له مصالح في الألومنيوم والنفط والطاقة والاتصالات

• ديمتري بومبيانسكي ، مالك ورئيس OAO TMK ، الشركة العالمية الرائدة في تصنيع وتوريد الأنابيب الفولاذية لصناعة النفط والغاز

• فاديم موشكوفيتش ، رئيس مجلس إدارة مجموعة Rusagro ، ثاني أكبر منتج روسي لسكر البنجر

• ميخائيل ميشوستين ، سياسي روسي ورئيس وزراء روسيا الحالي

• وكالة أبحاث الإنترنت ، "مزرعة ترول" سيئة السمعة على الإنترنت

وسيتم تجميد أصول هؤلاء الأفراد الخاضعين للعقوبات اليوم في المملكة المتحدة، مما يعني أنه لا يمكن لأي مواطن أو شركة بريطانية التعامل معهم ، كما يُحظر عليهم السفر من وإلى المملكة المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إن المملكة المتحدة "تمضي إلى أبعد من ذلك وأسرع من أي وقت مضى في ضرب أولئك الأقرب إلى بوتين".

وأضافت: "بالعمل عن كثب مع حلفائنا، سنواصل زيادة الضغط على بوتين ونقطع التمويل عن آلة الحرب الروسية".



وكان تم تسريع قوانين جديدة للتعامل مع "الأموال القذرة" في المملكة المتحدة من خلال البرلمان في محاولة لاستهداف النخب الروسية.

وحصل مشروع قانون الجرائم الاقتصادية على الموافقة الملكية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، بعد أن جلس مجلسا البرلمان بعد منتصف الليل للتأكد من أن الإجراءات أصبحت قانونًا.

وبموجب التشريع سينشئ سجلاً جديدًا للكيانات الخارجية، مما يتطلب من مالكي العقارات الأجانب في المملكة المتحدة الإعلان عن هويتهم الحقيقية.

ويتعين تحديث السجل كل عام وستؤدي العقوبات المفروضة على عدم الإعلان عن التفاصيل أو تقديم معلومات خاطئة إلى تجميد الأصل - ولا يمكن بيعه أو تأجيره.

وتأتي العقوبات الجديدة في أقل من 24 ساعة منذ سن التشريع.

سلطات جديدة



وقالت وزارة الخارجية إن الغالبية العظمى من عقوبات اليوم أصبحت ممكنة بسبب القانون ، الذي منح الوزراء "سلطات جديدة للعمل من أجل المصلحة العامة وتحديد الأفراد والكيانات على الفور بموجب إجراء عاجل بينما يتم جمع الأدلة لمعاقبتهم بموجب قانوننا. الإجراء القياسي الخاص ".

ويم أمس الإثنين، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حزمة رابعة من العقوبات ضد روسيا، والتي قال مكتب الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي إنها ستلغي الوضع التجاري للبلاد "الدولة الأكثر رعاية".



وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، فرضت الحكومة حظرًا على تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا ورفعت تعريفات الاستيراد من البلاد على المنتجات الشهيرة مثل الفودكا بينما يواصل الغرب محاولة عزل البلاد.

ويوم الجمعة الماضي، عاقبت الحكومة 386 عضوا إضافيا من مجلس النواب بالبرلمان الروسي (الدوما)، لدعمهم لمناطق لوهانسك ودونيتسك الانفصالية.