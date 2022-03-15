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كي تكون أي نتيجة مقبولة، يجب أن يكون بوتين قادرًا على تصوير نفسه، بمساعدة أجهزته الدعائية، فائزاً في الحرب.

إيلاف من بيروت: أحد أكبر الأسئلة حول الحرب في أوكرانيا في هذه المرحلة هو الشكل الذي سيبدو عليه طريق خروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لقد استثمر الكثير من مكانته ومكانته في هذه الرحلة الاستكشافية للولايات المتحدة وحلفائها لتتوقع منه تنفيذ انعطاف وانسحاب بين الساقين، حتى لو استمرت المقاومة الأوكرانية في أن تكون عنيدة. وفعالة كما كانت حتى الآن. لكي تكون أي نتيجة مقبولة، يجب أن يكون بوتين قادرًا على تصوير نفسه، بمساعدة أجهزته الدعائية، كفائز.

واضح أن شروط أي تسوية تفاوضية للحرب هي جزء رئيسي من هذا. كما اقترح العديد من المعلقين، فإن بعض الصيغ التي تتضمن الحياد الأوكراني والاعتراف بأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو ليس مطروحًا على الأوراق أمر ضروري إذا أريد تحقيق مثل هذه التسوية.

لكن مسار الحرب نفسه مهم أيضًا، وليس فقط بمعنى أنه إذا تحولت الحرب بشكل حاد جدًا لصالح روسيا، فمن المرجح أن يفكر بوتين أكثر فيما سيكون لديه القدرة على فرضه من جانب واحد وبدرجة أقل بشأن التنازلات التي قد يفعلها. يجب أن تقبل. بدلًا من ذلك، إذا سارت الحرب بشكل سيئ للغاية بالنسبة لروسيا، فقد يكون لدى بوتين اهتمام أقل بالتفاوض. يجب أن يكون بوتين قادرًا على تصوير نفسه - مرة أخرى، بدعاية دعائية - على أنه المنتصر الدبلوماسي والعسكري.

تم توجيه الكثير من الاهتمام إلى خصوصيات بوتين كصانع قرار، وتحديدًا عزلته الظاهرة، والاعتماد على دائرة صغيرة من المستشارين، والتركيز على فقدان الإمبراطورية السوفيتية. لكن يمكن استخلاص بعض الاقتراحات حول كيفية تأثير المسار العسكري المستقبلي للحرب على الدبلوماسية من الحروب الأخرى التي تشمل أطرافًا محاربة مختلفة.

جمود ضار

بشكل عام، الشرط الضروري للطرفين المتحاربين في أي حرب ليكونا مهتمين بالتفاوض على اتفاق سلام في نفس الوقت يوصف عادة بأنه حالة من الجمود الضار للطرفين. يتطلب هذا المفهوم مزيدًا من التفسير في السياق الحالي، ومع ذلك، لأنه إذا كان الجمود مجرد امتداد في الوقت الذي توجد فيه الخطوط الأمامية الآن، فمن المحتمل أن يُنظر إلى هذا بشكل عام على أنه خسارة للقوات الروسية.

غالبًا ما يكون المطلوب لتحقيق مصلحة مشتركة في المفاوضات ليس مجرد حالة من الجمود، بل هو اختبار واستنفاد للاحتمالات العسكرية التي كان كلا الجانبين يأملان في إخراجهما من حالة الجمود.

إذا تحول المد العسكري بشكل ملحوظ لصالح أحد الأطراف، فمن المحتمل أن يرى المفاوضات على أنها غير ضرورية لتحقيق أهدافه. على العكس من ذلك، فإن الجانب الخاسر الذي يتمتع بميزة عسكرية غير مواتية قد يكون أيضًا غير مهتم بالمفاوضات لأنه سيكون مساومة من موقع ضعف. قد يرغب الجانب الخاسر في بذل المزيد من الجهد العسكري لتعزيز موقعه التفاوضي أولًا.

ما حصل في كوريا

إن ذهابًا وإيابًا للمد العسكري في السنة الأولى من الحرب الكورية هو أمر يوضح هذه الديناميكية. خلال السنة الأولى، كانت الحرب تسير على ما يرام أو سيئة للغاية بالنسبة لأي من الجانبين لجعل التفاوض على هدنة ممكنًا.

في المرحلة الأولى من اجتياح القوات الكورية الشمالية للجنوب، كان الوضع يسير بشكل جيد بالنسبة للشيوعيين وسوء بالنسبة لقوات الأمم المتحدة. بعد هبوط الجنرال دوغلاس ماك آرثر في إنتشون عكس هذا المد، كانت هناك فترة وجيزة كان الشيوعيون مهتمين فيها بمحادثات السلام، ولكن بحلول ذلك الوقت كانت الحرب تسير على ما يرام بالنسبة إلى جانب الأمم المتحدة، حيث بدا تحرير كوريا الشمالية في متناول اليد.

عكس التدخل الصيني التيار مرة أخرى. لم يكن الأمر كذلك حتى أوقفت قوات الأمم المتحدة التقدم الصيني ودفعت خط المواجهة إلى ما يقرب من حيث كان في بداية الحرب، حيث خلص الطرفان إلى أنهما استنفدا احتمالات تحقيق نصر عسكري وجلسا للتفاوض.

تتضمن الديناميكية التي أظهرتها الحرب الكورية القوة التفاوضية المتصورة لكل جانب عندما يتفاوض. هناك عامل آخر غالبًا ما يكون له علاقة بفخر وسمعة القوة العسكرية والأمة التي تمارسها. بدأ الرئيس المصري أنور السادات الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 بشكل أساسي لاستعادة هيبة مصر وجيشها بعد تعرضه لهزيمة مذلة ضد إسرائيل في عام 1967. في الوقت الذي أنهت فيه الهدنة القتال في حرب 1973، كانت إسرائيل تنتصر، لكن المصريين كانت القوات قد قدمت عرضًا محترمًا بدرجة كافية في وقت سابق من الحرب لاستعادة سمعتها والسماح للسادات برفع رأسه عاليًا عندما سافر لاحقًا إلى إسرائيل لبدء التفاوض على معاهدة سلام.

عوامل مماثلة

يمكن تطبيق عوامل مماثلة على بوتين والجيش الروسي. لقبول أي إنهاء تفاوضي للحرب، ربما يحتاج الرئيس الروسي إلى انسحاب قواته من أوكرانيا مع الحفاظ على سمعتها. لن يؤثر هذا فقط على أي مفاوضات حول وضع أوكرانيا ولكن أيضًا على النزاعات والقضايا الأخرى التي قد تشارك فيها روسيا.

حتى لو كان بوتين قد أجرى بالفعل بعض عمليات إعادة الحساب بعد أن واجهت رحلته العسكرية في أوكرانيا صعوبة أكبر مما كان يتوقعه، وحتى إذا كان يفكر بجدية في المساومة مع الأوكرانيين، فمن المحتمل أنه يرى الحاجة إلى إنزال المزيد من العقوبة والاستيلاء على المزيد من الأراضي من قبل. الجلوس للتفاوض.

النبأ السيئ هو أن هذا قد يعني المزيد من الحرب والمزيد من الدمار والمزيد من المعاناة للأوكرانيين (وللجنود الروس). من الواضح أنه سيكون من الأفضل لجميع المعنيين إذا لم يثبت ذلك. أما النبأ السار فهو أن مثل هذه الأعمال الهجومية الروسية الإضافية لن تعني بالضرورة أهدافًا روسية موسعة. لكن يتعين على الحكومات الغربية والأوكرانيين الاعتراف بهذا الاحتمال وعدم الافتراض من طريق الخطأ بأسوأ نوايا بوتين.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ناشيونال إنترست" الأميركي