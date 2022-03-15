قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



ستراسبورغ (فرنسا): قررت روسيا الثلاثاء مغادرة مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة "توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا" في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الإخطار بانسحاب جمهورية روسيا الاتحادية من المنظمة" سلم الثلاثاء إلى الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشيفونيتش بوريتش.

وأكد الناطق باسم مجلس أوروبا دانييل هولتغن تلقي هذا الإخطار.

ويسهر مجلس أوروبا على احترام حقوق الإنسان في القارة وقد انشئ العام 1949، ويضم جميع دول القارة تقريبا (47 دولة) بينها روسيا منذ العام 1996، وأوكرانيا منذ العام 1995. وحدها بيلاروس حليفة موسكو ليست عضوا فيه.



مسؤولية

وأضافت وزارة الخارجية الروسية "أولئك الذين يجبروننا على اتخاذ هذه الخطوة سيتحملون المسؤولية التامة عن تدمير النطاق الإنساني والقانوني المشترك في القارة والتداعيات على مجلس أوروبا الذي سيفقد من دون روسيا وضعه كهيئة اوروبية شاملة".

ومن التداعيات الرئيسية لهذا الانسحاب، عدم استفادة المواطنين الروس البالغ عددهم 145 مليون نسمة من حماية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذراع القضائية لمجلس اوروبا والملاذ الأخير ضد أي قرارات تعسفية قد تصدر عن محاكم بلدهم.

وتشكل موسكو المصدر الرئيسي للملفات التي تنظر بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. فأكثر من 24 % من القضايا المطروحة راهنا على المحكمة تتعلق بروسيا وبعضها ملفات لها رمزية كبيرة مثل قضية المعارض أليكسي نافالني.

في بيانها، اتهمت الخارجية الروسية مؤسسات مجلس أوروبا ومن بينها المحكمة، بأنها "استُخدمت بشكل منهجي لممارسة ضغط على روسيا والتدخل في شؤونها الداخلية".

تعليق مشاركة روسيا

غداة إطلاق الغزو الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، قرر مجلس أوروبا تعليق مشاركة روسيا في كل هيئاته باستثناء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وألمح مسؤولون روس عدة نهاية الأسبوع الماضي إلى ان موسكو تستعد لمغادرة مجلس اوروبا نهائيا من دون التقدم بطلب رسمي إلى الآن.

وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا مجتمعة يومي الاثنين والثلاثاء للبت بطرد محتمل لروسيا من المنظمة نظرا إلى "الانتهاكات الخطرة للنظام الداخلي لمجلس اوروبا" المرتكبة خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقررت روسيا استباق الأمور معلنة أنها تنسحب قبل أن تتعرض لمذلة الطرد.

ومن تداعيات قرار انسحاب روسيا، حرمان مجلس اوروبا من 7 % تقريبا من ميزانيته السنوية البالغة 500 مليون يورو.

وقالت ليزا ياسكو العضو في الوفد الأوكراني في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا "هذا الاعلان وقاحة صلفة من جانب روسيا".

وأَضافت "يظنون أن بإمكانهم أن ينقذوا سمعتهم لكن العالم بأسره شاهد على الجرائم التي يرتكبونها. لافت أن الاعلان أتى قبل ساعات على قرار طرد روسيا على أي حال من المنظمة. كان ينبغي ان يحصل ذلك من قبل لكن هذه المنظمة لا تملك أداة قوية بما يكفي لوقف جرائم روسيا. نحن نعيش فصلا مأسويا من تاريخنا وبلادي تدفع ثمنا باهظا جدا".

وقالت نيكول تريس رئيسة الوفد الفرنسي ونائبة رئيسة الجمعية البرلمانية "هذه مناورة فظة في محاولة للتخفيف من وطأة ما كنا بصدد التصويت عليه. كانت 46 دولة مجتمعة هنا وثمة اجماع على طرد روسيا. لم يسبق ان حصل ذلك منذ تأسيس مجلس اوروبا".

وهذه المرة الثانية التي يواجه فيها المجلس سيناريو كهذا. فقد أقدمت اليونان على الخطوة نفسها وغادرت مجلس أوروبا قبل طردها في العام 1969 في ظل الحكم العسكري الديكتاتوري. وعادت إلى صفوف المجلس العام 1974.

في 2014، منع البرلمانيون الروس في الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا من حق التصويت بعد ضم روسيا لشبه حزيرة القرم من اوكرانيا. وبعد خمس سنوات من التوتر الشديد تمكنت البعثة الروسية من العودة إلى الجمعية البرلمانية العام 2019 رغم معارضة البرلمانيين الأوكرانيين المطلقة.

وتعقد اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا اجتماعا الأربعاء للبحث في الوضع.