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إيلاف من لندن: كشف القضاء العراقي الاربعاء عن انتشار شبكات لفساد من نوع آخر في البلاد تقوم بتزوير وبيع وتلاعب بشهادات التلقيح من فايروس كورونا تطاردها السلطات وتعمل على تفكيكها.

وأشار المجلس الاعلى لقضاء العراقي في تقرير له تابعته "إيلاف" إلى أنه بالرغم من إجراءات وزارة الصحة وقرارات خلية الأزمة للحد من انتشار فايروس كورونا، إلّا أنّ جرائم أخرى تقفز محدثة نوعا جديدا من الفساد وهي بيع كارتات لقاح كوفيد 19 دون تلقي اللقاح أو تغيير نتائج مسحات اختبار كورونا التي يجريها المواطن بغية السفر وغيره.

جريمة خطيرة

ووصف قاضٍ للتحقيق عمليات المتاجرة ببطاقات التلقيح دون لقاح بـ"الجريمة الخطيرة" متوعداً مرتكبيها بإجراءات رادعة، مؤكداً إحالة عدد من مزوري كارتات لقاح كوفيد 19 إلى المحاكم المختصة، مؤكداً أن "تزوير شهادة اللقاح ينطبق عليها قانون العقوبات بمادته 368 عن جريمة المساعدة بنقل ونشر الأمراض الخطيرة وعقوبتها الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات.



حملات تلقيح جوالة ضد فايروس كورونا تنظمها وزارة الصحة العراقية (الوزارة)

اعتقال موظفي صحة يقومون بالتزوير

وأكّد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة ديالى شمال شرق بغداد علي غناوي صالح "اعتقال عدد من المزورين من بينهم موظفو صحة بعد أن اعترفوا بقيامهم ببيع المواطنين كارتات لقاح لقاء مبلغ خمسين ألف دينار (حوالي 35 دولارا) حيث يقوم الموظف المختص بزرق مادة اللقاح في مادة القطن وليس بجسم المراجع".

وأشار الى انه قد تم تدوين افادات يقومون بالتعامل مع موظفي المراكز الصحية من خلال ارسال هويات احوال مدنية وارقام هواتف بغية ادخالها في الحاسوب الخاص بالمراكز مقابل مبالغ مالية وكذلك ضبط كارتات فارغة مختومة بختم المركز الصحي.

وزارة الصحة تتوعد

من جهتها توعدت وزارة الصحة المسؤولين عن هذه الجرائم بإجراءات حاسمة ورادعة وصارمة وعاجلة بحق من يثبت بحقه مثل هذا الفعل بعد التحقيق.

واوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في تصريح للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "هناك تنسيقاً بين الجهات القضائية ووزارة الصحة وكل الجهات المعنية لمتابعة وضبط مثل هذه الحالات".

وأشار البدر إلى أنه "تم رفع عدة حالات إلى الجهات القضائية وهي قيد الحسم" .. مبيناً أن "الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن العدد الأولي لهذه الحالات في عموم المحافظات حال ورودها من الدائرة القانونية لوزارة الصحة".

فساد احترافي

وفي محافظة ذي قار الجنوبية أطاحت السلطات بشبكة تعمل على تزوير بطاقات اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وتمكنت قوة أمنية مشتركة من الأمن الوطني والاستخبارات على مدى عدة أيام من تفكيك شبكة في دائرة صحة ذي قار عملت خلال الفترة الماضية على تزوير العشرات من بطاقات اللقاحات الوهمية للمواطنين مقابل مبالغ مالية كبيرة".

ويقود هذه الشبكة موظف بدرجة (معاون طبي) تم نقله إلى شعبة الأمن الوطني لإكمال الإجراءات التحقيقية معه".

وأوضح مصدر صحي أن الشبكة تتعمد إتلاف أنابيب جرعات اللقاح الخاصة بالمواطنين بعد منحهم بطاقات اللقاح المزورة حيث أن هذه الجرعات التي تكلف الواحدة منها الدولة عشرات الدولارات تتلف دون الاستفادة منها إطلاقاً".

وتؤكد مصادر صحية ضبط عدد من حالات تزوير اللقاح المضادة لفيروس كورونا في عدد من المحافظات من خلال إصدار بطاقات مزورة أو التلاعب بجرعات اللقاح.

يشار إلى أن العراق يحتل المرتبة الأولى عربياً في عدد الإصابات بوباء كورونا والسابعة والعشرون عالمياً على الرغم من تراجع إعداد المصابين مؤخراً.

وحتى أمس الثلاثاء ارتفع عدد المصابين بفايروس كورونا منذ ظهور الوباء في البلاد في 24 شباط/فبراير عام 2020 إلى مليونين و313 ألف و943 شخصاً فيما تجاوزت حالات الوفاة حاجز الـ25 ألفاً بـ 109حالات في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة.

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