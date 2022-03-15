قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



ايلاف من لندن : انطلقت في بغداد الثلاثاء دعوات برلمانية واعلامية الى ايقاف السفير العراقي في لبنان حيدر البراك عن العمل والتحقيق معه في ممارسات شكلت اهانة للدولة العراقية.



فقد طالبت رئيس كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي سروة عبدالواحد في رسالة الى وزير الخارجية فؤاد حسين حصلت "ايلاف" على نسخة منها الى ايقاف السفير العراقي في لبنان حيدر شياع البراك عن العمل فورا واحالته إلى لجنة تحقيقية.



وقالت النائبة عبد الواحد في رسالتها الى الوزير انه بناء على تعامل "فج وغير مقبول وبعيدا عن الاحترام" قام به السفير بمنع لقاء صحفي مع قناة العراقية الفضائية الرسمية فيجب "سحب يد السفير العراقي في لبنان وإحالته إلى التحقيق" .



النائبة العراقية سروة عبد الواحد طالبت الثلاثاء 15 مارس 2022 وزارة الخارجية بالتحقيق مع سفير العراق بلبنان "لاهانته دولته" (تويتر)

واشارت الى ان السفير البراك قام بعمل معيب ومؤسف من خلال منع لقاء صحافي لرئيس الوفد العراقي الزائر بصورة رسمية لوزارة الطاقة اللبنانية مع القناة العراقية الرسمية وبطريقة فجة وغير مقبولة بعيدة عن الاحترام".

وأكدت أن "هذا التصرف يعد تجاوزاً غير مقبول وبعيداً كل البعد عن أخلاقيات الفرد العراقي فضلاً عن واجبات الوظيفة العامة ووجوب حفظ مقامها الرفيع وكرامة طرفيها كون الموظف هو فرد يمثل الدولة بمؤسساتها المختلفة".



وأضافت أنه "عند وصول الأمر الى أعضاء السلك الدبلوماسي فان ذلك يعد ظرفاً أكبر وأكثر تشدداً لتعلقه باللياقة الدبلوماسية الواجبة واللازمة التي تمثل صورة البلد أمام الدول الأخرى الذي تحكمه أعراف لا يمكن التهاون فيها ولا التغاضي عنها".



وطالبت عبد الواحد بإحالة السفير حيدر البراك إلى لجنة تحقيقية استناداً لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لعام 2018 وايقافه عن العمل فوراً . وتساءلت في رسالتها الى وزير الخارجية قائلة "هل ترى وزارة الخارجية بقانونها ووزيرها ونظامها أن هذا التصرف غير اللائق موافق لواجبات السفير ومطابق للمعايير الدبلوماسية ؟.. إذا كان الجواب لا، فما هي إجراءات وزارتكم إزاء هذا التصرف والقائم به ؟".

إهانة وتجاوزا على الدولة



كما قدم النائب علي شداد الفارس طلبا رسميا الى وزارة الخارجية لسحب يد السفير البراك لإهانته كادر مكتب قناة العراقية عند زيارة الوفد العراقي الرسمي الى لبنان برئاسة مستشار رئيس الحكومة العراقية علاء الساعدي.



وقال الفارس في طلب الى وزير الخارجية فؤاد حسين اطلعت عليه "ايلاف" ان السفير "منع اجراء المقابلة مع انها تصب في مصالح العراق .. مشيرا الى ان هذه ليست المرة الاولى التي يقوم بها السفير بمثل هذه التصرفات وبشكل يعتبر اهانة وتجاوزا على الدولة لان قناة العراقية الاخبارية هي الصوت الرسمي للدولة العراقية ما يعد اهانة وتجاوزا على الدولة.



طلب برلماني عراقي بايقاف سفير العراق في لبنان عن العمل والتحقيق معه (خاص)

رصد صحافي يدين تصرف السفير



ومن جهته دان المرصد العراقي للحريات الصحافية منع سفير العراق في بيروت فريق قناة العراقية من تغطية وقائع إجتماع جرى الإثنين في بيروت جمع وفدا عراقيا رفيعا بوزارة الطاقة اللبنانية.

وقال مدير مكتب العراقية في بيروت للمرصد انه "خلال تغطية قناة العراقية الإخبارية- مكتب بيروت لزيارة الوفد العراقي الرسمي إلى لبنان برئاسة مستشار رئيس حكومة العراق تعرّض فريق عمل القناة المدعو رسمياً للتغطية للمضايقة من قبل سفير العراق لدى لبنان إذ قام بمنعهم من إجراء مقابلة مع رئيس الوفد الذي سبق وأبدى موافقته على التصريح".



واكد المرصد في بيان تابعته "ايلاف" إن هذه المقابلة كانت ستصب في صالح الزيارة والبلدين إذ إنها تأتي لغرض تطوير اتفاقية النفط مقابل الخدمات بين لبنان والعراق".

واوضح مدير مكتب العراقية للمرصد أن فريق عمل مكتب بيروت سبق وأجرى مقابلة مع وزير الزراعة اللبناني حول أهمية هذه الزيارة وأهدافها.



وتقول مصادر اعلامية ان مواقف السفير البراك من القناة العراقية الرسمية ياتي اثر اشارتها في برنامج سابق الى وجود عمليات فساد اداري في السفارة من خلال قيامها بتسهيل حصول مسؤولين عراقيين على شهادات مزورة من جامعات لبنانية فيما لم يتسن لايلاف التحقق من صحة الاتهام كما لم تجب الخارجية العراقية لحد الان على طلب ايقاف السفير عن العمل والتحقيق معه.



يشار الى ان حيدر شياع البراك من مواليد محافظة بابل عام 1967 وحاصل على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من كلية الآداب بجامعة بغداد عام 1990 وكذلك شهادة الدبلوم في اللغة الفرنسية من كلية ذاتها.. كما حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بابل عام 2005.



عمل مدرسا في مدارس محافظة بابل بين عامي 1990-1996 ثم عمل في السلك الدبلوماسي منذ عام 2004 سفيرا في ديوان وزارة الخارجية ثم تولى منصب السفير لدى بلغاريا وأذربيجان وكوريا الجنوبية واخيرا لبنان التي تولى فيها منصب السفير منذ ايلول سبتمبر عام 2021 .