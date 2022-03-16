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طهران: أكد وزير الخارجية الإيراني الأربعاء أن بريطانيا سددت "قبل أيام" الدين المتوجب عليها للجمهورية الإسلامية، وذلك في تصريحات بعيد إفراج طهران عن ثلاثة إيرانيين يحملون جنسية المملكة المتحدة، كانوا محتجزين لديها لأعوام.

وقال الوزير أمير عبداللهيان "تلقينا الأموال قبل بضعة أيام" في إشارة الى دين بقيمة 400 مليون جنيه استرليني متوجب على لندن منذ ما قبل العام 1979، مشددا على أنه "من الخطأ الربط بين تلقي إيران هذا الدين ... والافراج عن هؤلاء الأشخاص"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إسنا".