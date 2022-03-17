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واشنطن: شككت الولايات المتحدة الخميس بجدوى المفاوضات الجارية بين أوكرانيا وروسيا لوقف الحرب معتبرة أن موسكو لم تظهر حتى الآن "جهدًا كبيرًا" على الصعيد الدبلوماسي.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لصحافيين "من جهة نحيي أوكرانيا التي تبقى على طاولة المفاوضات مع أنها ترزح تحت القنابل بينما لم ألحظ جهدا كبيرا من جانب روسيا لوضع حد للحرب التي تشنها بالسبل الدبلوماسي".

جرائم حرب

واعتبر بليكن أن الهجمات الروسية ضد مدنيين في أوكرانيا تشكل "جرائم حرب".

وقال في مؤتمر صحافي "استهداف مدنيين عمدًا هو جريمة حرب. بعد هذا الكمّ من التدمير في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أرى أنه من الصعب استنتاج أن الروس لا يفعلون ذلك".

وصرّح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيهدد الجمعة نظيره الصيني شي جينبينغ بتدابير مضادة في حال قدّمت الصين "دعمًا للهجوم الروسي" على أوكرانيا، خصوصًا من خلال إرسال مساعدة عسكرية لموسكو.

وقال بلينكن أمام الصحافة "نحن قلقون حيال واقع أنهم يفكّرون في مساعدة روسيا مباشرةً بمعدّات عسكرية ستُستخدم في أوكرانيا. سيتحدث الرئيس بايدن مع الرئيس شي غدًا، وسيقول له بشكل واضح أن الصين ستتحمل مسؤولية أي خطوة تهدف إلى دعم الهجوم الروسي، ولن نتردد في فرض عقوبات مكلفة عليه".