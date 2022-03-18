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كييف: تسبب القصف الروسي بحسب كييف لمسرح الدراما في ماريوبول في أوكرانيا الأربعاء بإصابة شخص واحد بجروح خطيرة، دون أن يسفر عن قتلى، حسبما قال مجلس البلدية الجمعة في أول حصيلة للمأساة.

وقال مجلس بلدية ماريوبول عبر تلغرام "بحسب معلومات أولية، لا قتلى. لكن هناك معلومات عن شخص إصابته خطرة".

وأشار إلى أن "إزالة الأنقاض مستمرة بقدر الإمكان وسيتم استكمال المعلومات الخاصة بالضحايا".

ولفت المصدر نفسه إلى أن، في وقت الهجوم، كان يختبئ "نحو ألف شخص (...) من النساء والأطفال والمسنّين بشكل أساسي" داخل المبنى.

وكانت السلطات الأوكرانية قد اتّهمت الأربعاء القوات الجوية الروسية بالقصف "عمدًا" على مسرح الدراما في ماريوبول، الأمر الذي نفته روسيا.