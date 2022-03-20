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ايلاف من لندن : أدان العراق الاحد استهداف ميلشيا الحوثيين اليمنية لمنشآت حيوية سعودية مشددا على ضرورة تبني الحوار لانهاء الاعمال المسلحة بين اطراف النزاع.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحافي تابعته "ايلاف" "ماتعرّضَت له المنشآت الحيويّة في المملكة العربيّة السعوديّة وما سبّبَته من أضرار".

وفي وقت سابق اليوم اتهم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن المتمردين الحوثيين بشن "هجوم عدائي" استهدف منشأة لأرامكو في منطقة جازان جنوبي المملكة. وأعلن اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيّرة أُطلِقت باتجاه السعودية.

وأضاف "نتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين". واشار الى تعرّض محطة تحلية المياه بمنطقة الشقيق ومنشأة أرامكو في جازان جنوب غربي السعودية ومحطة كهرباء ظهران الجنوب لهجمات عدائية. واعتبر التحالف التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية والمدنية بمثابة رد على الدعوة الخليجية للحوار".

مقر وزارة الخارجية العراقية وسط بغداد

وشددت وزارة الخارجية العراقية في بيانها على موقفها الداعي إلى تبنّي الحوار والإرتكان إلى المُبادرات المُفضِيَة لإنهاء هذه الأعمال بين أطراف النِزاع لِما يكفلهُ الحوار من آلياتٍ تُجَنِّبُ جميع الأطراف المزيد من الخسائر وينعكسَ على شعبِ اليمن بالأمان والسلام.

يشار الى ان مجلس التعاون الخليجي قد اطلق الخميس الماضي مبادرة جديدة بشأن الأزمة اليمنية عن طريق الحوار. وقالت الأمانة العامة للمجلس خلال مؤتمر صحافي أنها قررت استضافة مشاورات يمنية يمنية اعتبارا من 29 مارس الحالي موضحة ان المشاورات تهدف الى بدء مفاوضات لجميع الأطراف لقبول وقف إطلاق النار برعاية أممية ودعم خليجي لقيام عملية سياسية شاملة توصلا للسلام المنشود. واعتبر المجلس بأن أي مشاورات يمنية لا يشارك فيها الجميع بمن فيهم الحوثيون لن تحقق السلام.

ورحب الحوثيون بالمشاورات شريطة أن تكون بدولة خليجية غير السعودية ودولة الإمارات.