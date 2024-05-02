إيلاف من دبي: عندما يتحول مشهد الانتحار المروع إلى مأساة كوميدية، نعلم أن الحياة قد تحمل لنا لحظات غريبة لا تصدق. هذه المرة، جاءت القصة من محافظة الشرقية في مصر، حيث نجا شابان بأعجوبة بعد أن انهارت عليهما السماء - أو بالأحرى، سقطت عليهما امرأة كانت تحاول الانتحار!

ونقل موقع "الشروق المصري" وقائع الحادثة.

كانت البداية المأساوية عندما قررت السيدة الانتحار بالقفز من الطابق الرابع في مسكنها بمدينة العاشر من رمضان، وكل هذا بسبب خلافات زوجية. لكن الأمور لم تسر كما خططت، وبينما كانت تستعد لتأدية الاختبار الأخير مع الجاذبية، قررا الشابان، ممدوح إسماعيل ومجدي زكريا، التدخل.

بينما كانت السيدة تستعد للقفز، شاهدها أحد الشابين وتمكن من تحديد خطورة الوضع الذي تواجهه. لكن الزمن لم يكن في صالحهما، وقبل أن يتمكنوا من إنقاذها، وقعت عليهما السيدة بكل قوة!

لحسن الحظ، نجا الثلاثة بأضرار طفيفة - أو نقول أن السيدة نجت من نفسها. بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبدت عليهما ملامح الألم والاستياء، فالتجربة لم تكن عادية، وسيتذكرانها لما تبقى لهم من عمر وخصوصاً أنهما نجحا بانقاذ السيدة، والبقاء على قيد الحياة.

قد تكون الحياة غريبة... حتى في أصعب الظروف!