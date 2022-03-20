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مع احتدام الحرب في أوكرانيا، هناك منطقة انفصالية معينة تدعمها روسيا قد تتصدر عناوين الأخبار قريبًا، وهي ليست دونباس.

إيلاف من بيروت: يطلق عليها ترانسنيستريا، وهي شظية مدججة بالسلاح، بحجم جزيرة رود في مولدوفا، الدولة المتاخمة لأوكرانيا في الجنوب الغربي. القصة، باختصار، هي أنه عندما كان الاتحاد السوفياتي متذبذبًا في عام 1990، سعت جمهورية مولدوفا السوفياتية - الناطقة بالرومانية في الغالب - إلى الاستقلال عن موسكو.

لكن هذه المنطقة التي تهيمن عليها روسيا في ترانسنيستريا أرادت البقاء ضمن الاتحاد السوفياتي. بعد الانهيار السوفياتي الأخير، أدت حرب أهلية قصيرة إلى استقلال ترانسنيستريا بحكم الواقع عن مولدوفا. ("ترانسنيستريا" هو بالضبط ما يشير إليه المولدوفيون بالمنطقة المولدافية الموجودة ما بعد نهر دنيستر. يسميها السكان المحليون بريدنيستروفي، وهي كلمة روسية تعني "على طول نهر دنيستر").

المكان محكوم من شركة مشبوهة تسمى "شريف"، تمارس أعمال تهريب البشر والأسلحة، وتحصل على الغاز المجاني من روسيا، ولديها فريق كرة قدم جيد بشكل مدهش.

تتعايش هذه الشركة مع مولدوفا، وتستفيد من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي. لكن هناك ما يقرب من ألف جندي روسي، إلى جانب حوالي 200,000 من حاملي جوازات السفر الروسية، وهو ما يعيدنا إلى حرب أوكرانيا.

إذا كانت القوات الروسية قادرة على الاستيلاء على ميناء أوديسا في جنوب غرب أوكرانيا - وستحاول قريبًا - فستكون على بعد 45 ميلاً فقط من ترانسنيستريا. بعد ذلك، إذا قرر الكرملين محاولة الارتباط بشكل كامل مع ترانسنيستريا، فإن ذلك يعني أمرين: الأول، أن تصبح أوكرانيا دولة غير ساحلية معزولة تمامًا عن البحر الأسود؛ والثاني، أن تتسع حرب بوتين رسميًا نحو مولدوفا، وهي المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المرتبط ارتباطًا وثيقًا برومانيا، وهي نفسها عضو في الناتو.