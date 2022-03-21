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إيلاف من لندن: نقل تقرير عن وكلاء استخبارات غربيون سعوا لسنوات للوصول إلى عقل الزعيم الروسي فلاديمير بوتين اعتقادهم بأنه عالق في عالم مغلق من صنعه، وهذا يقلقهم.

وقال تقرير (بي بي سي) إنه مع تعثر القوات الروسية على ما يبدو في أوكرانيا، أصبحت الحاجة إلى القيام بذلك ضرورية للغاية لأنها تحاول معرفة كيفية رد فعله تحت الضغط.

معزول



وسيكون فهم حالة الرئيس الروسي العقلية أمرًا حيويًا لتجنب تصعيد الأزمة إلى منطقة أكثر خطورة. وكانت هناك تكهنات بأن بوتين كان مريضًا، لكن العديد من المحللين يعتقدون أنه أصبح في الواقع معزولًا ومنغلقًا على أي وجهات نظر بديلة.

تجلت عزلة بوتين في صور لقاءاته، على سبيل المثال عندما التقى بالرئيس إيمانويل ماكرون، حين جلسا بشكل متباعد لافت على نهايتي طاولة طويلة، وكان ذلك واضحًا أيضًا في اجتماع بوتين مع فريق الأمن القومي الخاص به عشية الحرب.

وأوضح مسؤول استخبارات غربي أن خطة بوتين العسكرية الأولية بدت وكأنها شيء ابتكره ضابط في المخابرات السوفيتية.

لقد تم إنشاء الخطة العسكرية، كما يقولون، من قبل "عصابة تآمرية" محكمة مع التركيز على السرية. لكن النتيجة كانت فوضى، ولم يكن القادة العسكريون الروس جاهزين وتجاوز بعض الجنود الحدود دون أن يعرفوا ماذا يفعلون.



صانع قرار وحيد



الجواسيس الغربيون من جانبهم، ومن خلال مصادر لن يخوضوا مناقشات في الأمر، إنهم يعرفون عن هذه الخطط أكثر من الكثيرين داخل القيادة الروسية، لكنهم الآن يواجهون تحديًا جديدًا - فهم ما سيفعله زعيم روسيا بعد ذلك، وهذا ليس بالأمر السهل.

ويوضح جون سيفر، الذي كان يدير سابقًا عمليات وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في روسيا: "التحدي المتمثل في فهم تحركات الكرملين هو أن بوتين هو صانع القرار الوحيد في موسكو".

ويقول سيفر: على الرغم من أن وجهات نظر بوتين غالبًا ما يتم توضيحها من خلال التصريحات العامة، فإن معرفة كيف سيتصرف وفقًا لها يمثل تحديًا استخباراتيًا صعبًا.

وقال السير جون سويرز، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجي البريطاني MI6 لبي بي سي: "من الصعب للغاية في نظام محمي مثل روسيا أن يكون لديك معلومات استخباراتية جيدة حول ما يحدث داخل رأس القائد خاصة عندما لا يعرف الكثير من أفراد شعبه ما يجري".

ويقول مسؤولو المخابرات إن بوتين منعزل في فقاعة من صنعه، لا تتغلغل فيها سوى معلومات خارجية قليلة للغاية، ولا سيما أي منها قد يتحدى ما يعتقده.

دعاية خاصة به



يقول أدريان فورنهام، أستاذ علم النفس وزملاؤه: "إن بوتين ضحية دعاية خاصة به ، بمعنى أنه يستمع فقط إلى عدد معين من الناس ويمنع كل شيء آخر. وهذا يعطيه نظرة غريبة للعالم".

ويقول فورنهام وهو مؤلف كتاب سيصدر قريباً بعنوان "علم نفس الجواسيس والتجسس" إن الخطر هو ما يسمى "التفكير الجماعي" حيث يعزز الجميع وجهة نظره. ويضيف: "إذا كان ضحية جماعة تعتقد أننا بحاجة إلى معرفة من هي المجموعة".

ويتابع تقرير بي بي سي: لم تكن دائرة أولئك الذين يتحدث بوتين معهم كبيرة على الإطلاق ، ولكن عندما يتعلق الأمر بقرار غزو أوكرانيا، فقد ضاقت إلى مجرد حفنة من الأشخاص ، كما يعتقد مسؤولو المخابرات الغربية ، وجميع هؤلاء "المؤمنين الحقيقيين" الذين يشاركون بوتين عقلية السيد بوتين. والهواجس.

حالة من السقوط



ويقول أولئك الذين راقبوه إن الزعيم الروسي مدفوعة بالرغبة في التغلب على الإذلال المتصور لروسيا في التسعينيات إلى جانب الاقتناع بأن الغرب مصمم على إبقاء روسيا في حالة من السقوط وإبعاده عن السلطة.

ويتذكر شخص التقى بوتين هوسه بمشاهدة مقاطع فيديو للعقيد الليبي القذافي يقتل بعد إقالته من السلطة في عام 2011.

وعندما طُلب من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، تقييم الحالة العقلية لبوتين ، قال إنه كان "يتأرجح في مزيج قابل للاشتعال من المظالم والطموح لسنوات عديدة" ووصف وجهات نظره بأنها "صلبة" وأنه كان "أكثر عزلة" عن وجهات النظر الأخرى.



هل بوتين مجنون؟



هذا سؤال طرحه الكثيرون في الغرب. لكن قلة من الخبراء يعتبرونها مفيدة. قال أحد الأخصائيين النفسيين من ذوي الخبرة في المنطقة إن الخطأ هو الافتراض لأننا لا نستطيع فهم قرار مثل غزو أوكرانيا، فنحن نضع الشخص الذي جعله "مجنونًا".

لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فريق يقوم بإجراء "تحليل القيادة" على صانعي القرار الأجانب، بالاعتماد على تقليد يعود إلى محاولات فهم هتلر. يدرسون الخلفية والعلاقات والصحة بالاعتماد على الذكاء السري.

وينقل التقرير شهادات لأولئك الذين كان لهم اتصالا مباشرا مع بوتين، ففي عام 2014 ، ورد أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أبلغت الرئيس أوباما أن السيد بوتين يعيش "في عالم آخر".

وفي غضون ذلك ، ورد أن الرئيس الفرنسي ماكرون ، عندما جلس مع بوتين مؤخرًا، وجد الزعيم الروسي "أكثر صرامة وأكثر عزلة" مقارنة بالمواجهات السابقة.

هل تغير شيء؟

يتكهن البعض، دون الكثير من الأدلة، حول احتمال اعتلال الصحة أو تأثير الدواء. ويشير آخرون إلى عوامل نفسية مثل الإحساس بأن وقته ينفد بالنسبة له لتحقيق ما يراه مصيره في حماية روسيا أو استعادة عظمتها.

من الواضح أن الزعيم الروسي قد عزل نفسه عن الآخرين خلال جائحة كوفيد، وقد يكون لهذا أيضًا تأثير نفسي، كما يقول كين ديكليفا، الطبيب والدبلوماسي السابق في حكومة الولايات المتحدة ، وهو حاليًا زميل بارز في مؤسسة جورج إتش دبليو بوش للعلاقات الأميركية الصينية.

لكن المقلق الآن هو أن المعلومات الموثوقة ما زالت لا تجد طريقها إلى الحلقة المغلقة لبوتين. ربما كانت أجهزته الاستخباراتية مترددة قبل الغزو في إخباره بأي شيء لا يريد سماعه، حيث تقدم تقديرات وردية لكيفية حدوث الغزو وكيف سيتم استقبال القوات الروسية قبل الحرب.

وفي هذا الأسبوع قال أحد المسؤولين الغربيين إن بوتين ربما لا يزال يفتقر إلى البصيرة حول مدى السوء الذي تسير به الأمور بالنسبة لقواته مثلما كانت لدى المخابرات الغربية. ويؤدي ذلك إلى القلق بشأن رد فعله عندما يواجه وضعًا متدهورًا في روسيا.



نظرية المجنون



يروي بوتين نفسه قصة مطاردة جرذ عندما كان صبيا. عندما دفعها إلى الزاوية، رد الفأر بمهاجمته، مما أجبر الشاب فلاديمير على الهرب، السؤال الذي يطرحه صناع السياسة الغربيون هو ماذا لو شعر بوتين بأنه محاصر الآن؟

وقال مسؤول غربي: "السؤال حقاً هو ما إذا كان سيتضاعف بوحشية أكبر أم لا ويتصاعد فيما يتعلق بأنظمة الأسلحة التي هو على استعداد لاستخدامها". كانت هناك مخاوف من أنه قد يستخدم أسلحة كيميائية أو حتى سلاح نووي تكتيكي. ويقول أدريان فورنهام: "القلق هو أنه يفعل شيئًا متسرعًا بشكل لا يصدق بطريقة شريرة بالضغط على الزر".

غير عقلاني



قد يلعب السيد بوتين نفسه الإحساس بأنه خطير أو حتى غير عقلاني - وهذا تكتيك معروف (يُطلق عليه غالبًا نظرية "الرجل المجنون") حيث يحاول شخص لديه إمكانية الوصول إلى أسلحة نووية إقناع خصمه بالتراجع عن موقفه. قد يكون مجنونًا بدرجة كافية لاستخدامها على الرغم من احتمال هلاك الجميع.

بالنسبة للجواسيس الغربيين وصانعي السياسة، فإن فهم نوايا بوتين وعقليته اليوم لا يمكن أن يكون أكثر أهمية. يُعد توقع رده أمرًا محوريًا في معرفة المدى الذي يمكنهم دفعه إليه دون إثارة رد فعل خطير.

ويقول كين ديكليفا: "مفهوم بوتين الذاتي لا يسمح بالفشل أو الضعف. إنه يحتقر مثل هذه الأشياء". "بوتين المحاصر والضعيف هو بوتين الأكثر خطورة. من الأفضل أحيانًا ترك الدب ينفد من القفص والعودة إلى الغابة."

رابط التقرير على بي بي سي: https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-60807134