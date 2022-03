إيلاف من بيروت: قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن بعد أكثر من ثلاثة أسابيع، وصلت الحرب في أوكرانيا إلى طريق مسدود، فالقوات الروسية تحقق مكاسب ضئيلة. كان هذا هو التقييم الذي صدر السبت من معهد مجموعة "دراسة الحرب" البحثية التي تحظى باحترام واسع في العاصمة الأميركية.

جاء في المذكرة أن "القوات الأوكرانية هزمت الحملة الروسية الأولى لهذه الحرب، وهدفت تلك الحملة إلى إجراء إنزالات جوية وآلية للاستيلاء على كييف وخاركيف وأوديسا ومدن أوكرانية كبرى أخرى لفرض تغيير الحكومة في أوكرانيا. وقد فشلت في ذلك.

#Ukraine: A VERY rare Russian T-80UK tank was captured by the Ukrainian forces. In total, the Russian army has only a few of these tanks - and two of them were already lost in Ukraine. pic.twitter.com/SjnmVjml3L