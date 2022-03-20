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إيلاف من بيروت: قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن بعد أكثر من ثلاثة أسابيع، وصلت الحرب في أوكرانيا إلى طريق مسدود، فالقوات الروسية تحقق مكاسب ضئيلة. كان هذا هو التقييم الذي صدر السبت من معهد مجموعة "دراسة الحرب" البحثية التي تحظى باحترام واسع في العاصمة الأميركية.

الجيش الأوكراني يستهدف عربة روسية والإصابة دقيقة

يظهر على شاشة السلاح لغة عربية ... لضيق الوقت لم يقوموا بإبدال اللغة pic.twitter.com/6uf7SFby1l — الأحداث الروسية_الأوكرانية (@russia_ukraine0) March 20, 2022

جاء في المذكرة أن "القوات الأوكرانية هزمت الحملة الروسية الأولى لهذه الحرب، وهدفت تلك الحملة إلى إجراء إنزالات جوية وآلية للاستيلاء على كييف وخاركيف وأوديسا ومدن أوكرانية كبرى أخرى لفرض تغيير الحكومة في أوكرانيا. وقد فشلت في ذلك.

#Ukraine: A VERY rare Russian T-80UK tank was captured by the Ukrainian forces. In total, the Russian army has only a few of these tanks - and two of them were already lost in Ukraine. pic.twitter.com/SjnmVjml3L — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 20, 2022

وبحسب موقع "أكسيوس"، تواصل القوات الروسية إحراز تقدم محدود في بعض أجزاء الميدان الأوكراني، لكن من غير المرجح أن تكون قادرة على تحقيق أهدافها بهذه الطريقة. ويضيف التقرير: "من المحتمل أن تكون حالة الجمود شديدة العنف ودموية".

• مجموعة كبيرة من الآليات الروسية المدمرة / المعطوبة في منطقة خاركيف pic.twitter.com/mDRF5Y1Inq — Maria Al Ahmad🇺🇦 (@mariaahmad66) March 20, 2022

وبحسب التقرير نفسه، الجمود ليس هدنة ولا هو وقف إطلاق النار، فإذا استقرت الحرب في أوكرانيا في حالة من الجمود، فإن القوات الروسية ستواصل قصف المدن، ما يؤدي إلى تدميرها وسقوط آلاف المدنيين قتلى وجرحى. فقد تم خوض معارك السوم وفردان وباشنديل في الحرب العالمية الأولى في ظروف من الجمود الذي لم ينكسر.

#الطريق

الطيران الأوكراني يدمر عدد كبير من الآليات العسكرية الروسية في منطقة خاركيف.

رابط اليوتيوب:https://t.co/70VCzGi9zP#الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/bGSzVEmqMO — الطريق ميديا - AL Tareek Media (@Tareek2011) March 20, 2022

كتب ياروسلاف هريتساك، وهو مؤرخ أوكراني وأستاذ في الجامعة الكاثوليكية الأوكرانية، مقالةً نُشرت في نيويورك تايمز، قال فيها إن بوتين أخطأ في تقديرين كبيرين: "أولاً، كان يأمل، كما كان الحال مع حربه ضد جورجيا، أن يهضم الغرب ضمنيًا عدوانه على أوكرانيا. لم يكن الرد الموحد من الغرب شيئًا يتوقعه. ثانيًا، بما أن الروس والأوكرانيين كانوا في ذهنه أمة واحدة، اعتقد بوتين أن الأوكرانيين سيستقبلون القوات الروسية بالورود. وهذا لم يتحقق أبدًا".