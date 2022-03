إيلاف من بيروت: بعد 23 وعشرين يوماً من القصف العنيف، ومن المعارك الشرسة، يبدو أن الغزو الروسي لأوكرانيا يزداد صعوبة، خصوصاً اليوم، بعدما أكدت المصادر الاستخبارية أن اسلحة أميركية فعالة جداً ضد الدروع والطائرات الروسية تصل إلى يد الجيش الأوكراني، ومنه إلى رجال المقاومة الأوكرانية.

المعارك عنيفة في إيزيوم، حيث تمكن الأوكرانيون من بعض القوافل والدبابات الروسية فدمروها.

#Ukraine: Heavy fighting in Izyum, #Kharkiv Oblast continues - a BMP-1 IFV, BTR-82A APC and another BMP of an unclear variant were destroyed in its vicinity.



It is impossible to determine which side both BMPs belong, however the BTR-82A is clearly Russian. pic.twitter.com/xWkaU1HrV9