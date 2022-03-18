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إيلاف من بيروت: بعد 23 وعشرين يوماً من القصف العنيف، ومن المعارك الشرسة، يبدو أن الغزو الروسي لأوكرانيا يزداد صعوبة، خصوصاً اليوم، بعدما أكدت المصادر الاستخبارية أن اسلحة أميركية فعالة جداً ضد الدروع والطائرات الروسية تصل إلى يد الجيش الأوكراني، ومنه إلى رجال المقاومة الأوكرانية.

مشهد محزن وتوقعته شخصياً

الفيديو لحظة تدمير شاحنات ذخيرة وقذائف روسية بصورايخ حرارية مضادة.

لقد حدثكتم قبل عن فتك وقوة هذه الصواريخ الغربية وقدرتها على قلب المعركة لصالح الأوكران!!@Elenakosogorov0 📷 pic.twitter.com/0WNaKnGKWs — Elena Kosogorov🇷🇺📷 (@Elenakosogorov0) March 17, 2022

المعارك عنيفة في إيزيوم، حيث تمكن الأوكرانيون من بعض القوافل والدبابات الروسية فدمروها.

#Ukraine: Heavy fighting in Izyum, #Kharkiv Oblast continues - a BMP-1 IFV, BTR-82A APC and another BMP of an unclear variant were destroyed in its vicinity.



It is impossible to determine which side both BMPs belong, however the BTR-82A is clearly Russian. pic.twitter.com/xWkaU1HrV9 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 18, 2022

في الشرق الأوكراني، أرتال الدبابات الروسية المدمرة تثير التساؤل: أهذا هو الجيش الذي يهدد به فلاديمير بوتين العالم؟ فالجيش الأوكراني يستهدف شاحنات الوقود أو الذخائر، ما يؤدي إلى تدمير الرتل بالكامل. والصور تؤكد مقتل جنرال روسي في الرتل المدمر.

رتل عسكري روسي مدمّر بالكامل في شرق أوكرانيا.



يعمد الجيش الأوكراني إلى استهداف شاحنات الوقود أو الذخائر، مما يؤدي إلى دمار الرتل بالكامل كما هو حاصل بالصور.



الصور تؤكد مقتل جنرال روسي كذلك بالرتل. pic.twitter.com/wuofbNy53d — أخبار النزاعات والحروب (@akbaralhurub) March 18, 2022

الأمور مرشحة للتدهور أكثر، لسببين: الأول أوكراني، وهو وصول مجموعة جديدة من اللأسلحة الأميركية بما فيها 25,000 مجموعة من كل من الدروع الواقية للبدن والخوذ، وبنادق وقاذفات القنابل اليدوية، وآلاف الأسلحة الأخرى المضادة للدبابات، وأكثر من 20 مليون طلقة من الذخيرة، وصواريخ جافلين، و800 صاروخ ستينغر المضاد للطائرات.

تدمير رتل عسكري روسي ضخم جداً في خاركيف على يد الجيش الأوكراني 🇺🇦 pic.twitter.com/huhoodLPSQ — Maria Al Ahmad🇺🇦 (@mariaahmad66) March 17, 2022

كذلك سترسل واشنطن 100 طائرة من دون طيار صغيرة يتم إطلاقها يدويًا وتكون صغيرة بما يكفي لتناسب حقائب الظهر، وتشكل طائرات انتحارية تهاجم أهداف العدو وتدمرها.

جنود روس أثناء تعرّضهم لكمين من الجيش الأوكراني، في منطقة ما بأوكرانيا. pic.twitter.com/lIQPji0I12 — أخبار النزاعات والحروب (@akbaralhurub) March 17, 2022

السبب الثاني روسي، فالرئيس فلاديمير بوتين لا يستطيع إعادة جيوشه إلى البلاد، فذلك يعني هزيمته النكراء، ولا يمكنه إلا التقدم، ولو أتى ذلك على نصف جيشه.

سقوط جندي روسي من الدبابة أثناء مناورة سريعة للدبابة.😃 pic.twitter.com/aPJtOVdkTU — أخبار النزاعات والحروب (@akbaralhurub) March 18, 2022

هل تقلب هذه الأسلحة الجديدة الميزان العسكري في أوكرانيا؟ يستبعد الخبراء ذلك، لكنهم يرجحون أن تساهم في تكبيد الروس خسائر فادحة وفي العديد والعتاد. وهذا لا يلائم القيادة الروسية على المدى الطويل.