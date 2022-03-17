قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من بيروت: هل يدرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيراً أن الحرب في أوكرانيا ليست نزهة؟ فقد أفادت تقارير صادرة عن الاستخبارات الأميركية بمقتل أكثر من 7 آلاف جندي روسي في الميدان الأوكراني خلال 20 يوماً فقط من الحرب.

مشاهد صوّرها جندي روسي للخسائر في مطار خيرسون بعد قصف الجيش الأوكراني للمطار.



الجيش الروسي خسر 9 مروحيات هجومية، وعشرات الآليات في القصف المدفعي الذي وقع يوم أمس. pic.twitter.com/E8HE3cjpNu — أخبار النزاعات والحروب (@akbaralhurub) March 16, 2022

وبحسب "نيويورك تايمز"، هذا الرقم يفوق الخسائر الأميركية على مدى سنوات في العراق وأفغانستان. كما خسر الروس أيضًا ثلاثة من كبار جنرالاتهم في القتال، وفقًا لتأكيدات مسؤولين في أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي.

تواصل قواتنا الأوكرانية تدمير معدات العدوان الروسي في مطار خيرسون pic.twitter.com/FLNorAG51k — وزارة الدفاع الأوكرانية (@DefenceU1) March 16, 2022

ونقلت التقرير عن مسؤولين أميركيين في الاستخبارات قولهم إن ارتفاع أعداد القتلى والجرحى يؤثر سلباً في الروح المعنوية وتماسك الوحدات العسكرية عامة، "خصوصًا أن الجنود الروس لا يفهمون سبب قتالهم في أوكرانيا، بعدما قيل لهم في بلادهم أن الأوكرانيين سيستقبلونهم بالأرز والورود وأكاليل الغار".

رتل عسكري روسي تم الإستيلاء عليه في خاركوف وتدمير جزء منه من قبل أبطال الجيش الأوكراني pic.twitter.com/QKNckMl5Qa — وزارة الدفاع الأوكرانية (@DefenceU1) March 15, 2022

حتى لو لم تكن هذه الأرقام دقيقة، تؤكد الاستخبارات البريطانية أن الحملة الروسية في أوكرانيا حققت تقدماً طفيفاً جداً، وهي اليوم متوقفة على الجبهات كلها تقريباً، بفعل مشكلات لوجيستية، وثغرات في الخطط العسكرية، ناهيك عن المقاومة العنيفة التي يبديها الجنود والمسلحون المدنيون الأوكرانيون في طول البلاد وعرضها، مسلحين بصواريخ "جافلين" المضادة للدروع، وبصواريخ "ستينغر" المضادة للطائرات، وتحميهم مسيرات "بيرقدار" تركية الصنع، التي تتصيد القوافل الروسية، بعدما تأكد أن روسيا لا تتحكم بالمجال الجوي الأوكراني.

سلاح الجو الأوكراني يستهدف مقرات القيادة الروسية بواسطة المسيرة bayraktar tb2 التابعة لسلاح الجو الأوكراني pic.twitter.com/WUV3TalGNe — وزارة الدفاع الأوكرانية (@DefenceU1) March 14, 2022

وفي تسجيلات مصورة، تؤكد أوكرانيا إلحاق خسائر جسيمة بالقوات الروسية في العديد من الجبهات.

طائرة درون أوكرانية كشفت مكان منظومة دفاع جوي روسيّة من طراز سام، أثناء محاولتها اسقاط طائرة أوكرانية.



لاحقاً قامت المدفعية الأوكرانية بتدمير منظومة الدفاع الجوي الروسية. pic.twitter.com/7RHwZMMBRD — أخبار النزاعات والحروب (@akbaralhurub) March 16, 2022

وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت من جهتها "أن 40 في المئة من الوحدات الروسية الغازية دمرت أو دحرت، وأي قوات ترسلها موسكو ستلقى نفس المصير"، بعد إعلانها تلقي دفعة جديدة من الطائرات المسيرة التركية من طراز بيرقدار "تي بي 2" خلال مارس الجاري.

مشاهد لتدمير دبابة تابعة للجيش الروسي بعد استهدافها بعد من قذائف الار بي جي.



الدبابة وقعت في فخ، وتم استهدافها من أكثر من زاوية دون ان تستطيع فعل شيء. pic.twitter.com/gUGFDM9WPC — أخبار النزاعات والحروب (@akbaralhurub) March 16, 2022

وغردت وزارة الدفاع الأوكرانية: "قواتنا توجه ضربات مدمرة للمحتلين وأسقطت 6 طائرات منها 4 هليكوبتر في 24 ساعة".