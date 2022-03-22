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AFP مسؤولون يتفقدون حطام الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران مطلع عام 2020

بعد حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الصينية الشرقية وعلى متنها 132 شخصا في مقاطعة غوانغشي، نستعرض أشهر حوادث التحطم التي تعرضت لها طائرات الركاب خلال الـ 25 عاما الأخيرة

2021

10 أكتوبر/تشرين الأول: قُتل 16 شخصا في حادث تحطم طائرة بمنطقة تتارستان، في روسيا، التي تبعد نحو ألف كيلومتر شرق العاصمة موسكو. وتم إنقاذ ستة أشخاص آخرين كانوا على متن الطائرة الخفيفة، ونقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

9 يناير/كانون الثاني: تحطمت طائرة تابعة لشركة "سريويجايا إير" (Sriwijaya Air) الإندونيسية في البحر بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة جاكرتا في رحلة محلية وعلى متنها 62 شخصا.

2020

7 أغسطس/آب: تحطمت طائرة تابعة لشركة "إير إنديا إكسبريس" وعلى متنها 190 شخصا في مطار بولاية كيرالا الجنوبية، ما أسفر عن مقتل 19شخصا. وكانت الطائرة "بوينغ 737" القادمة من دبي، قد انزلقت من على المدرج تحت المطر وانشطرت إلى نصفين بعد هبوطها في مطار كاليكوت.

22 مايو/آيار: تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية في مدينة كراتشي جنوب البلاد، بعد أن اقلعت من مطار مدينة لاهور في الشمال متجهة إلى مطار جناح، أحد أكثر مطارات البلاد اكتظاظاً بالمسافرين في باكستان. وقد أسفر الحادث عن وفاة 97 شخصا.

8 يناير/كانون الثاني: تحطمت طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينغ-737 في إيران، ما أسفر عن مصرع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، عقب إقلاعها من العاصمة طهران متجهة إلى كييف. ورغم إعلان طهران في البداية أن السبب كان خللا فنيا، أعلن الجيش الإيراني لاحقا إسقاط الطائرة عن طريق الخطأ.

2019

26 ديسمبر/كانون الأول: تحطمت طائرة ركاب طراز فوكر-100 تابعة لشركة طيران "بِك أير" في كازاخستان كانت تقل نحو 100 شخص مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

5 مايو/أيار: تحطمت طائرة طراز سوخوي سوبرجيت-100 تابعة لشركة إيروفلوت الروسية، ما أدى 41 شخصا ممن كانوا على متنها بعد هبوطها في مطار شيريميتيفو في موسكو.

10 مارس/آذار: تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس-8 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد إقلاعها من أديس أبابا متجهة إلى نيوربي، ما أسفر عن مصرع 157 شخصا.

2018

29 أكتوبر/ تشرين الأول: تحطمت طائرة بوينغ 7من طراز 37 ماكس، تابعة لشركة شركة ليون إير ، في بحر جاوة بعد وقت قصير من إقلاعها من جاكرتا ، إندونيسيا. وقد قتل جميع الركاب والطاقم البالغ عددعم 189 شخصا، وقال المحققون إن "الطائرة كانت تعاني من مشاكل فنية في رحلاتها السابقة وكان ينبغي إيقافها عن العمل".

18 مايو/ أيار: تحطمت طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا، ما أسفر عن مقتل 112 شخصًا، ونجاة راكب واحد.

11 أبريل/ نيسان: تحطمت طائرة عسكرية بعد وقت قصير من إقلاعها قرب العاصمة الجزائرية، مما أسفر عن مقتل 257 شخصًا، من بينهم 10 أفراد هم طاقم الطائرة. وكان معظم القتلى من الجنود وعائلاتهم.

12 مارس/ أذار: تحطمت طائرة تحمل 71 راكبا وطاقمها عند هبوطها في مطار كاتماندو. وقد قتل أكثر من 50 شخصا ممن كانوا على متنها.

18 فبراير/ شباط: تحطمت طائرة ركاب من طراز "آيرمان إيرلاينز إيه تي آر" توربو" في جبال زاغروس في إيران، وأسفر الحادث عن مقتل 66 شخصا كانوا على متنها. وقد تحطمت الطائرة بعد نحو ساعة من إقلاعها من العاصمة طهران وكانت متجهة إلى مدينة ياسوج جنوب غربي البلاد.

11 فبراير/ شباط: تحطمت طائرة ركاب روسية من طراز "نتونوف -148 أي إن" التابعة لشركة ساراتوف الجوية، بعد دقائق من مغادرتها مطار دوموديدوفو في موسكو وعلى متنها 71 شخصا. وقد تحطمت الطائرة بالقرب من قرية أرغونوفو، على بعد حوالي 80 كيلومترًا جنوب شرق موسكو عندما كانت في طريقها إلى مدينة أورسك في جبال الأورال.

2017

كان عام 2017 أكثر الأعوام أمانًا في تاريخ شركات الطيران التجارية حيث لم يشهد أي حوادث طيران.

2016

25 ديسمبر/ كانون الأول: تحطمت طائرة ركاب عسكرية روسية من طراز توبوليف 154 في البحر الأسود ، وقد فقد جميع الركاب والطاقم البالغ عددهم 92 شخصا. وسقطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار بالقرب من مدينة سوتشي. وكانت تحمل فنانات كن سيشاركن في حفل موسيقي للقوات الروسية في سوريا ، ورافقتهن مجموعة من الصحفيين والعسكريين.

EPA سكان منتجع سوتشي الواقع على البحر الأسود بعد كارثة تحطم الطائرة التي كانت تحمل فنانات يعتزمن إقامة حفل موسيقي للقوات الروسية في سوريا

7 ديسمبر/ كانون الأول: تحطمت ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية في شمال البلاد. وقتل جميع من كان على متنها وعددهم 48 شخصا.

28 نوفمبر/ تشرين الثاني: نفد وقود الطائرة التي كانت تقل فريق نادي تشابيكوينزي البرازيلي لكرة القدم، مما أدى إلى سقوطها وقتل 71 شخصًا، من ضمنهم اللاعبون والفريق الفني، وقد نجا ستة أشخاص من بينهم ثلاثة لاعبين. ولحسن الحظ لم يسافر ستة من لاعبي الفريق على متن هذه الطائرة.

19 مايو/ أيار: أكد الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند ان طائرة الركاب التابعة لشركة مصر للطيران المختفية بين باريس والقاهرة، قد تحطمت وكان على متنها 66 شخصا.

EPA قُتل جميع الأشخاص الـ 48 الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية عندما تحطمت في شمال البلاد في 7 ديسمبر / كانون الأول 2016

19 مارس/ أذار: تحطمت طائرة فلاي دبي من طراز بوينغ 737-800 في روستوف أون دون، بروسيا ، مما أسفر عن مقتل 62 شخصًا كانوا على متنها.

2015

31 أكتوبر/ تشرين الأول: تحطمت طائرة إيرباص من طراز أي 321 تابعة شركة الطيران الروسية كوجاليمافيا، فوق صحراء سيناء بعد حوالي 22 دقيقة من إقلاعها من شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل 224 شخصًا كانوا على متنها. وأعلن ما يعرف بتنظيم ولاية سناء، أنه أسقط الطائرة ردا على التدخل الروسي في سوريا.

30 يونيو/ حزيران: تحطمت طائرة النقل العسكرية الإندونيسية هيركيوليز من طراز سي 130 في منطقة ميدان السكنية في ميدان. وقال الجيش إن 122 شخصا كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم بالإضافة الى ما لا يقل عن 19 شخصا على الأرض.

24 مارس/ تشرين: تحطم طائرة إيرباص من طراز أي 320 تابعة لشركة جيرمن وينغز في جبال الألب الفرنسية، كانت الطائرة متجهة من برشلونة إلى دوسلدورف. ولقي جميع الركاب البالغ عددهم 148 شخصا حتفهم.

2014

28 ديسمبر/ كانون الأول: فقدت طائرة تابعة لشركة شركة أير إيجا من طراز كيو 8501 كانت في طريقها من سورابايا في إندونيسيا إلى سنغافورة، ويعتقد انها سقطت في بحر جاوة. وكان عل متنها 162 شخصا.

24 يوليو/ تموز: اختفت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجزائرية من طراز أي اتش 5017 فوق مالي بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو بسبب سوء الأحوال الجوية. الطائرة كانت متجهة من واغادوغو إلى العاصمة الجزائر العاصمة، ويعتقد أن جميع الـ 116 راكباً، من ضمنهم 51 يحملون الجنسية الفرنسية، قد لقوا حتفهم.

23 يوليو/ تموز: قتل 48 شخصًا عندما تحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط التايوانية ترانس إيجا من طراز أي أر تي 72 في عاصفة جوية وسقطت في البحر. وكان على متنها 54 راكبا وطاقم مكون من أربعة أفراد.

Getty Images طائرة الخطوط الجوية الماليزية MH17 في طريقها من أمستردام إلى كوالا لامبور، كان يُعتقد أنها أسقطت فوق أوكرانيا

17 يوليو/ تموز: تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية من طراز إم إتش 17 بالقرب من غرابوف شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل جميع من على متنها وعددهم 298 شخصا، منهم 193 هولنديا. وقد اتهمت الحكومة الأوكرانية المتمردين الموالين لروسيا بإطلاق النار على الطائرة باستخدام صاروخ أرض-جو ، لكنهم نفوا أي علاقة لهم بالحادث.

8 مارس/ أذار: اختفت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية من طراز ام اتش 370 خلال رحلة من كوالا لمبور إلى بكين، وأدى هذا الحادث إلى أكبر وأغلى عملية بحث في تاريخ الطيران. ولم يتم العثور على أي أثر للطائرة على الرغم من الجهود الكبيرة لا سيما في جنوب المحيط الهندي، حتى يوليو/ حزيران عام 2015، عندما ألقت المياة بجزء من جناح الطائرة على ساحل جزيرة ريونيون. وأكد مسؤولون فرنسيون أن الحطام يعود لنفس الطائرة.

2013

17 نوفمبر/ تشرين الثاني: تحطمت طائرة تابعة لخطوط تاتارستان الجوية من طراز بوينغ 737 عند هبوطها في كازان بروسيا، مما أسفر عن مقتل جميع االركاب البالغ عددهم 50 شخصًا.

16 أكتوبر/ تشرين الأول: مات تسعة وأربعون شخصا غرقا بينهم أجانب من نحو 10 بلدان، إضافة الى مواطنين من دولة لاوس، عندما تحطمت طائرة تتبع الخطوط الجوية اللاوسية ATR 72-600 من طراز أي أر تي 72-600 في نهر ميكونغ عندما كانت تحاول الهبوط.

2012

3 يونيو/ حزيران : تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة دانا إير وعلى متنها حوالي 150 شخصًا، في منطقة مكتظة بالسكان في مدينة لاغوس، أكبر مدن نيجيريا.

20 أبريل/نيسان : تحطمت طائرة تتبع خطوط بوهجا إير الباكستانية من طراز بوينغ 737 عندما كانت تحاول الهبوط في المطار الرئيسي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 121 شخصا وكذلك ستة من أفراد طاقمها.

2011

AFP عطل فني أدى إلى تحطم الطائرة الإيرانية "بوينغ 727" بالقرب من مدينة أوروميا الشمالية الغربيةز

8 يوليو/ تموز: تحطمت طائرة تتبع خطوط هيوا بورا بسبب سوء الأحوال الجوية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل 74 شخصًا من أصل 118 شخصًا كانوا على متنها.

9 يناير/ كانون الثاني: انقسمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية من طراز بوينغ 727 إلى قطع صغيرة بالقرب من مدينة أورومية، ما أسفر عن مقتل 77 شخصًا من بين 100 شخص كانوا على متنها.

2010

28 يوليو/ تموز: تحطمت طائرة باكستانية تتبع شركة أير بلو الداخلية كانت قد انطلقت من كراتشي، في أحد التلال أثناء محاولتها الهبوط في مطار إسلام أباد، ما أسفر عن مقتل كل من كان عليها وعددهم 152 شخصًا.

22 مايو / أيار: تحطمت طائرة تابعة لشركة "إير إنديا أكسبريس" من طراز بوينغ 737 فوق أحد التلال في مانغالور ، جنوب الهند، واشتعلت النيران فيها لتقتل 158 شخصاً كانوا على متنها.

12 مايو/ أيار: تحطم طائرة تابعة للشركة الخطوط الأفريقية من طراز إيرباص 330 أثناء محاولتها الهبوط بالقرب من مطار طرابلس في ليبيا ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

10 أبريل/ نيسان: تحطمت طائرة تابعة لشركة طوبوليف من طراز 154 كانت تقل الرئيس البولندي ليخ كازينسكي بالقرب من مطار سمولينسك الروسي ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 90 شخصا كانوا على متنها.

25 يناير/ كانون الثاني: تحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في البحر وقتل 89 شخصًا على متنها بعد وقت قصير من إقلاعها من بيروت.

2009

15 يوليو/ تموز: تحطمت طائرة من طراز "طوبوليف" تابعة لشركة طيران قزوين في شمال إيران في طريقها إلى أرمينيا. وتم الإبلاغ عن مقتل جميع الركاب والطاقم الـبالغ عددهم 168 شخصا.

30 يونيو/ حزيران: تحطمت طائرة ركاب يمنية من طراز إيرباص 310، في المحيط الهندي بالقرب من أرخبيل جزر القمر. ونجا شخص واحد فقط من بين 153 شخصًا كانوا على متنها.

1 يونيو/ حزيران: تحطمت طائرة من طراز إيرباص 330 تابعة للخطوط الجوية الفرنسية كانت متجهة من ريو دي جانيرو إلى باريس لتغرق في المحيط الاطلسي وعلى متنها 228 شخصًا قضوا جميعا. وتمكنت فرق البحث لا حقا من انتشال 50 جثة فقط..

AFP تحطم طائرة خطوط طيران قزوين في شمال إيران في طريقها إلى أرمينيا

12 فبراير/ شباط: تحطمت طائرة ركاب عندما سقطت على منزل في بوفالو في نيويورك، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الـ 49 الذين كانو على متنها إضافة إلى شخص واحد على الأرض.

2008

14 سبتمبر/ أيلول : تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 عند الهبوط بالقرب من مدينة بيرم في روسيا الوسطى، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد طاقمها البالغ عددهم 88 شخصا.

24 أغسطس/ اب: تحطمت طائرة ركاب بعد فترة وجيزة من إقلاعها من بيشكيك عاصمة قرغيزستان، ما أسفر عن مقتل 68 شخصا.

20 أغسطس/ اب: انحرفت طائرة تابعة لشركة سبان أير عن المدرج عند الإقلاع في مطار باراخاس في مدريد ، مما أسفر عن مقتل 154 شخصًا وإصابة 18 آخرين.

2007

30 نوفمبر/ تشرين الثاني: قتل 56 شخصاً على متن طائرة تابعة لشركة أطلس جت عندما تحطمت بالقرب من بلدة كيكيبورلو في مقاطعة إسبرطة الجبلية، على بعد حوالي 12 كيلومتراً من مطار إسبرطة.

16 سبتمبر/ أيلول: قتل ما لا يقل عن 87 شخصاً إثر تحطم طائرة من طراز وان تو غو عنما كانت تحاول الهبوط وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في منتجع فوكيت التايلاندي.

17 يوليو/ حزيران: تحطمت طائرة تابعة لشركة تي أي ام عند هبوطها في مطار كونجونهاس في ساو باولو ، في أسوأ كارثة جوية في تاريخ البرازيل. وقتل 199 شخصا، 186 كانوا عل متنها 186 و 13 أخرين على الأرض.

5 مايو/ أذار: تحطمت طائرة بوينغ من طراز 737-800 تابعة لشركة الخطوط الجوية الكينية في مستنقعات في جنوب الكاميرون، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 114 شخصًا. ولم يوضح التحقيق الرسمي بعد عن سبب االحادث.

1 يناير/ كانون الثاني: سقطت طائرة تابعة لشركة آدم إير من طراز بوينغ 737-400 تقل 102 شخصا في الجبال على جزيرة سولاويزي في رحلة محلية، وقد قتل كل من على متنها.

2006

29 سبتمبر/ أيلول: تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 تحمل 154 راكبا في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها ، بعد اصطدامها بطائرة خاصة في الجو.

22 أغسطس/ آب: تحطمت طائرة ركاب روسية من طراز طوبوليف -154 تحمل 170 شخصاً على متنها في شمال دونيتسك، شرق أوكرانيا.

9 يوليو/ تموز: تحطمت طائرة سي 7 إيرباص من طراز اي 310 الروسية عندما انزلقت على المدرج أثناء هبوطها في مطار إيركوتسك في سيبيريا، حيث لقي ما مجموعه 124 شخصا كانوا على متنها مصرعهم، ونجا أكثر من 50 آخرين.

3 مايو/ أيار: تحطمت طائرة من طراز إيرباص أي 320 في البحر الأسود بالقرب من سوتشي ، مما أسفر عن مقتل جميع من عليها والبالغ عددهم 113 شخصًا.

2005

10 ديسمبر/ كانون الأول: تحطمت طائرة تابعة لشركة سوسوليسو إيرلاين من طراز دي سي 9 في مدينة بورت هاركورت بجنوب نيجيريا، ما أسفر عن مقتل 103 أشخاص كانوا على متنها.

AFP أقيمت جنازة جماعية لضحايا تحطم طائرة تابعة لشركة ماندالا ايرلاينز وعلى متنها 112 راكبا وطاقمها المكون من 5 أفراد بعد إقلاعها في مدينة ميدان الإندونيسية.

22 أكتوبر/ تشرين الأول: تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 تحمل على متنها 117 شخصًا بعد إقلاعها مباشرة من مدينة لاغوس النيجيرية، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

5 سبتمبر/ أيلول: تحطمت طائرة تابعة لشركة ماندالا إيرلاينز على متنها 112 راكبا وطاقم من 5أفراد، بعد إقلاعها من مدينة ميدان الإندونيسية، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعشرات كانوا في المنطقة التي سقطت عليها الطائرة.

16 أغسطس/ اب: تحطمت طائرة كولومبية تشغلها شركة طيران ويست كاريبي في منطقة نائية من فنزويلا ، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 160 شخصا.

14 أغسطس/ اب: تحطمت طائرة تابعة لشركة هيليوس إيروايز كانت متجهة من قبرص إلى أثينا وعلى متنها 121 شخصًا شمالي العاصمة اليونانية، ويبدو أن ذلك بسبب انخفاض في ضغط المقصورة.

16 يوليو/ حزيران: تحطمت طائرة تابعة لشركة إيكواتير بعد وقت قصير من إقلاعها من جزيرة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 60 شخصا.

3 فبراير/ شباط: وقع حطام طائرة من طراز كام أير بوينج 737 في الجبال العالية بالقرب من العاصمة الأفغانية كابول، بعد يومين من اختفاء الطائرة من شاشات الرادار في العواصف الثلجية الشديدة. ويعتقد أن يكون جميع الأشخاص الـ 104 الذين كانوا على متنها قد لقوا حتفهم.

2004

21 نوفمبر/ تشرين الثاني: تحطمت طائرة ركاب في بحيرة متجمدة بالقرب من مدينة بوتو في منطقة منغوليا الداخلية في شمال الصين، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 53 وشخصين على الأرض.

3 يناير/ كانون الثاني: تحطمت طائرة مستأجرة مصرية تابعة لشركة فلاش أير لاين في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 141 شخصًا. ويعتقد أن معظم الركاب كانوا من السياح الفرنسيين.

2003

25 ديسمبر/ كانون الأول: تحطمت طائرة من طراز بوينغ 727 بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية بنين في غرب أفريقيا، ما أسفر عن مقتل 135 شخصا على الأقل في طريقهم إلى لبنان.

8 يوليو/ حزيران: تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 في السودان بعد وقت قصير من إقلاعها، ما أسفر عن مقتل 115 شخصا كانوا على متنها. ونجا راكب واحد فقط وهو طفل صغير.

26 مايو/ أيار: تحطم طائرة ياك 42 الأوكرانية بالقرب من منتجع طرابزون المطل على البحر الأسود في شمال غرب تركيا، ما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 74 شخصًا ، معظمهم من قوات حفظ السلام الإسبانية العائدين إلى بلادهم من أفغانستان.

8 مايو/ أيار: قتل ما يقرب من 170 شخصاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن سقط الجزء الخلفي لطائرة سوفييتية قديمة كانت تحلق بالقرب منهم.

AFP تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية لدولة بنين بعد إقلاعها مباشرة مخلفة 135 قتيلا

6 مارس/ اذار: تحطمت طائرة جزائرية من طراز بوينغ 737 بعد إقلاعها من مطار تمنراست، ما أسفر عن مقتل 102 شخصًا.

19 فبراير/ شباط: تحطمت طائرة نقل عسكرية إيرانية تقل 276 شخصا في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

8 يناير/ كانون الثاني: تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية على متنها 76 راكباً وطاقم الطائرة أثناء هبوطها في ديار بكر.

2002

23 ديسمبر/ كانون الأول: تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة أنطونوف على متنها وفد من 46 خبيرا في الطيران، ما أسفر عن مقتلهم جميعا. وكان من المقرر أن يقوم الوفد بمراجعة نسخة إيرانية من نفس الطائرة تم بناؤها مسبقا.

1 يوليو/ حزيران: قتل واحد وسبعون شخصا معظمهم من الأطفال كانوا في رحلة مدرسية إلى إسبانيا عندما اصطدمت طائرتهم الروسية من طراز توبوليف 154 مع طائرة نقل من طراز بوينغ 757 فوق جنوب ألمانيا.

25 مايو/ أيار: تحطمت طائرة من طراز بوينغ 747 تابعة لشركة الطيران الوطنية التايوانية في البحر بالقرب من جزيرة بنغو التايوانية، وعلى متنها 225 شخصا.

7 مايو/ أيار: تحطمت طائرة الخطوط الجوية الصينية الشمالية التي كانت تحمل 112 شخصا في البحر بالقرب من داليان في شمال شرق الصين.

7 مايو/ أيار: تحطمت طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" من طراز بوينغ 735 بالقرب من العاصمة تونس وكان عل متنها 55 راكبًا وطاقم مكون من 10 أفراد. وقد نجا معظمهم.

4 مايو/ أيار: تحطمت طائرة من طراز بي أي سي 1-11-500 تشغلها شركة أي أي اس في مدينة كانو النيجيرية، ما أسفر عن مقتل 148 شخصًا، نصفهم ممن كانوا على الأرض.

15 أبريل/ نيسان: تحطمت طائرة الخطوط الجوية الصينية 129 في طريقها إلى بوسان في كوريا الجنوبية ، وكان على متنها أكثر من 160 شخصا.

12 فبراير/ شباط: تحطمت طائرة طوبوليف 154 التابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانيةفي جبال في غرب إيران ، مما أسفر عن مقتل 117 شخصا كانوا على متنها.

29 يناير/ كانون الثاني: تحطمت طائرة من طراز بوينغ 727 تابعة لشركة تي أي إم إي الجوية الإكوادورية في جبال كولومبيا، ما أسفر عن مقتل 92 شخصًا.

2001

12 نوفمبر/ تشرين الثاني: تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية من طراز أي 300 المتجهة إلى جمهورية الدومينيكان بعد إقلاعها في منطقة سكنية في حي كوينز بنيويورك، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 260 شخصًا و5 أشخاص على الأقل كانوا على الأرض.

8 أكتوبر/ تشرين الأول: تصادمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الاسكندنافية مع طائرة صغيرة في ضباب كثيف على المدرج في مطار ليناتي في ميلانو، ما أسفر عن مقتل 118 شخصا.

Getty Images حي كوينز في نيويورك الذي يلفه الدخان بعد تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية كانت متجهة إلى جمهورية الدومينيكان

4 أكتوبر/ تشرين الأول: انفجرت طائرة تابعة لشركة سيبيري الروسية من طراز طوبولوف 154، وهي في طريقها من تل أبيب إلى نوفوسيبيرسك في سيبيريا، لتغرق في البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل 78 شخصا.

3 يوليو/ حزيران: تحطمت طائرة روسية من طراز طوبوليف 154 ، في طريقها من ييكاتيرينبرغ في جبال الأورال إلى ميناء فلاديفوستوك الروسي بالقرب من مدينة إيركوتسك السيبيرية، ما أسفر عن مقتل 133 راكبا و 10 من أفراد طاقمها.

2000

30 أكتوبر/ تشرين الأول: تحطمت طائرة من طراز بوينغ 747 التابعة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية في لوس أنجليس بعد إقلاعها من مطار تايبيه في تايوان، ما أدى إلى مقتل 78 من بين 179 شخصًا كانوا على متنها.

23 أغسطس/ آب: تحطمت طائرة إيرباص تابعة لشركة طيران الخليج في البحر عندما كانت تحاول الهبوط في البحرين، ما أسفر عن مقتل 143 شخصًا كانوا على متنها.

25 يوليو/ حزيران: تحطمت طائرة إير فرانس كونكورد في طريقها إلى نيويورك لتسقط فوق فندق خارج باريس بعد وقت قصير من إقلاعها ، مما أسفر عن مقتل 113 شخصًا ، بينهم أربعة على الأرض.

Getty Images تحطمت طائرة الخطوط الجوية السنغافورية "بوينغ 747" المتجهة إلى لوس أنجلوس بعد إقلاعها من مطار تايبيه في تايوان

17 يوليو/ حزيران: تحطمت طائرة تتبع شركة ألايانس أير من طراز بوينج 737-200 على مجموعة من المنازل عندما كانت تحاول الهبوط في باتنا في الهند، ما أسفر عن مقتل 51 شخصًا على متنها وأربعة على الأرض.

19 أبريل/ نيسان: تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737-200 كانت في طريقها من مانيلا إلى دافاو عندما كانت تحاول الهبوط، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 131 شخصًا.

31 يناير/ كانون الثاني: غرقت طائرة تتبع شركة ألاسكا أير لاين من طراز إم دي 83 D-83 في طريقها من المكسيك إلى سان فرانسيسكو في المحيط قبالة جنوب كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل جميع امن كان على متنها والبالغ عددهم 88 شخصًا.

30 يناير/ كانون الثاني: تحطمت طائرة الخطوط الجوية الكينية من طراز أي 310 في المحيط الأطلسي بعد وقت قصير من إقلاعها من أبيدجان في ساحل العاج، عندما كانت في طريقها إلى لاغوس في نيجيريا. وقد نجا 10 أشخاص فقط من أصل 179 شخصاً كانوا على متنها.

1999

31 أكتوبر/ تشرين الأول: تحطمت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران من طراز بوينغ 767 في المحيط الأطلسي بعد إقلاعها من مطار جون كنيدي في نيويورك متجهة إلى القاهرة ، ما أسفر عن مقتل 217 شخصًا كانوا على متنها.

24 فبراير/ شباط: تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران جنوب غرب الصين من طراز تي يو 154 "روسية الصنع" في حقل في مقاطعة تش جيانغ الساحلية الصينية بعد انفجارها في الجو. وقد قتل جميع الـ 61 شخصا الذين كانوا على متن الطائرة التي كانت متجهة من تشونغتشينغ إلى مدينة ونتشو الجنوبية الشرقية.

1998

11 ديسمبر/ كانون الأول: تحطمت طائرة الخطوط الجوية التايلاندية من طراز أي 310 في رحلة داخلية خلال محاولتها الثالثة للهبوط في مطار مدينة سورات ثاني في تايلاند، ما أسفر عن مقتل 101 شخصًا.

2 سبتمبر/ أيلول: تحطمت طائرة تتبع شركة الخطوط الجوية السويسرية من طراز إم دي 11 في طريقها من نيويورك إلى جنيف لتسقط في المحيط الأطلسي قبالة كندا، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 229 شخصًا.

16 فبراير/ شباط: تحطمت طائرة من طراز إيرباص أي 300 تابعة لشركة الخطوط الجوية التايوانية الصينية بالقرب من مطار تشيانغ كاي تشيك في تايبي، أثناء محاولتها الهبوط بين المطر والضباب قادمة من بالي بإندونيسيا. وقد قتل 196 شخصا كانوا على متنها و7 أشخاص على الأرض.

2 فبراير/ شباط: تحطمت طائرة تابعة لشركة سيبو باسيفيك أير من طراز دي سي 9 في جبال في جنوب الفلبين، ما أسفر عن مقتل 104 أشخاص كانوا على متنها.

1997

6 أغسطس/ آب: مقتل مئة وثمانية وعشرين شخصا في سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية في منطقة جبلية بالقرب من مطار جوام، ونجاة ستة وعشرين

26 سبتمبر/ أيلول: مقتل مئتين وخمسة وثلاثين شخصا في سقوط طائرة ايرباص إندونيسية في منطقة جبلية في شمال سومطرة، ولم ينج أحد في الحادث

19 ديسمبر/ كانون الأول: مقتل مئة وأربعة أشخاص في سقوط طائرة بوينج تابعة لسنغافورة بالقرب من مدينة باليمبانج الإندونيسية، ولم ينج أحد في الحادث