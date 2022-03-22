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موسكو: رفضت المحكمة العليا في روسيا الثلاثاء طلباً لتعليق حل منظمة "ميموريال" غير الحكومية، مؤكدة بالتالي تفكيك هذه المنظمة التي تشكل رمزا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وكتبت المنظمة في بيان "لم توافق المحكمة العليا على طلب إرجاء حل ميموريال انترناشونال. واعتبرت المحكمة أن أسباب تعليق (تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء الروسي في كانون الأول/ديسمبر) يجب أن تكون استثنائية".

وكان القضاء الروسي حكم في كانون الأول/ديسمبر بحل منظمة "ميموريال" غير الحكومية وتم تأكيد الحكم في 28 شباط/فبراير.

وفي نهاية كانون الأول/يناير، طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لجأت إليها "ميموريال" بشكل عاجل، من موسكو إرجاء تنفيذ الحكم من أجل السماح لها بمراجعة القضية.

وبناء على هذا الطلب التي قدّمته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، استأنفت منظمة "ميموريال" الحكم أمام المحكمة العليا في روسيا.

ويبرز حل هذه المنظمة غير الحكومية حجم القمع الذي يمارسه نظام فلاديمير بوتين في روسيا منذ العام 2020.

وتعزز ذلك منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، مع حظر العديد من وسائل الإعلام المستقلة وتوقيف آلاف المتظاهرين المعارضين للهجوم.