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إيلاف من لندن: أعلن مساعد رفيع المستوى وطويل الأمد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقالته من منصبه كمبعوث موسكو للمناخ بسبب معارضته للغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت بلومبرغ أن أناتولي تشوبايس استقال وغادر البلاد، مشيرة إلى معارضته لحرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الوضع.

وأكد الكرملين منذ ذلك الحين لشبكة CNBC أن تشوبايس ترك منصبه ، دون تقديم أي تفاصيل أخرى. وكان تشوبايس أحد الإصلاحيين القلائل من أوائل التسعينيات الذين ظلوا في حكومة بوتين، بينما لا يزال يحافظ على العلاقات مع الغرب، سيكون أعلى مسؤول غادر روسيا منذ بدء الحرب حتى الآن.

الأعلى رتبة

يذكر أن تشوبايس هو الشخص الأعلى رتبة الذي ينفصل علنًا عن نظام بوتين حيث حافظ جميع المسؤولين الروس ووسائل الإعلام الحكومية تقريبًا على جدار من الصمت عندما يتعلق الأمر بانتقاد الرئيس أو غزوه لأوكرانيا.

ووصفت رويترز يوم الأربعاء تشوبايس بأنه "مهندس الإصلاحات الاقتصادية لروسيا في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي" كما نقلت عن مصدر واحد قوله لوكالة الأنباء إن تشوبايس ترك منصبه "من أجل إقامة علاقات مع المنظمات الدولية". ولم يذكر المصدر سبب قراره مغادرة البلاد.

ومع ذلك، كان هناك عدد قليل من الأصوات المعارضة للغزو، ففي الأسبوع الماضي، استقال أركادي دفوركوفيتش ، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس ورئيس الوزراء السابق دميتري ميدفيديف، ونائبه مرة واحدة ، من منصبه كرئيس لمؤسسة سكولكوفو.