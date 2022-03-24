قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



مقديشو: وقع هجومان مساء الأربعاء في مدينة بيليدويني في وسط الصومال، أسفرا عن مقتل أكثر من 30 شخصًا، وفق ما أعلن مسؤول في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول إسحق علي عبد الله لفرانس برس، "لا زلنا نحاول الحصول على إحصاءات رسمية بشأن مجموع عدد الضحايا لكننا أكدنا حتى الآن أن أكثر من 30 شخصًا قُتلوا في الانفجار الثاني وحده، الذي نجم عن سيارة مفخخة".