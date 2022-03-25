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إيلاف من لندن: هاجم ناطق بأسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة قادة القوى الشيعية الموالية لايران ووصف تهديدهم بمنع انتخاب رئيس الجمهورية غدا باستخدام الثلث المعطل بانه مكر مكروه.

يأتي ذلك فيما اعلنت رئاسة البرلمان العراقي اليوم عن جدول اعمال جلسته غدا السبت منوهة الى انها ستعقد في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (8 بتوقيت غرينتش) وستقتصر على انتخاب رئيس الجمهورية.

جلسة البرلمان العراقي غدا السبت تقتصر على انتخاب رئيس الجمهورية

مكر

وقال محمد العراقي الذي يوصف بوزير الصدر والناطق باسمه في تغريدة تابعتها "ايلاف" بعنوان "مكر" انه "يقولون من حق الشيعة حصرا ترشيح رئيس مجلس الوزراء لاغير - ولايمكن ترشيحه من خلال الفضاء الوطني والتحالف الثلاثي الحالي" في اشار الى تحالف "انقاذ الوطن" الذي اعلن الاربعاء الماضي ويضم التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر والذي يضم ائتلاف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي .

اضاف " تنزلا : نعم لا لكن (الثلث المُعَطِّل) ألا يمكن ان يسلب الشيعة فعالية ترشيح رئيس مجلس الوزراء!؟".. مجيبا بالقول "نعم فيما اذا شكّل السـنة والكرد ثلث عدد مقاعد مجلس النواب، فسوف لن يتمكن الشيعة من تمرير مرشحهم".

وأشار الى ان "هذا (الثلث المُعَطِّل) مكر مكرتموه.. فعاقبناكم بسحب صلاحيتكم لترشيح رئيس مجلس الوزراء وحددناه بقسم من (الشيعة) مع الكرد والسنة كما فعل قائد الضرورة ذلك سابقاً" في اشارة الى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عندما شغل رئاسة الحكومة لولايتين بين عامي 2006 و2014 .

وخاطب وزير الصدر قادة القوى الموالية لايران المنخرطة في الاطار الشيعي قائلا "بل وكما سلبتم الكتلة الاكبر انتخابياً (وهي غالباً شيعية) حق الترشيح سابقاً" في اشارة الى الانتخابات التي جرت في عام 2010 وحرمان الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي من تشكيل الحكومة رغم تحقيقه أعلى الأصوات في الانتخابات.

تسليط الثلث المعطل على الشيعة

وبين العراقي انه "اذا شكّل غير الشيعة كتلة اكبر مكونة من سنة وكرد وعلمانيين وما شاكل فانه يحق لهم ترشيح رئيس وزراء وهذا ايضا مكر مكرتموه وعليكم اثمه الى يوم الدين.. فمن ذا مع التشيع ومن ذا هو يعاديه"؟.

وخاطب وزير الصدر قادة القوى الشيعية ضمن الاطار التنسيقي قائلا "انتم افقدتم الشيعة حق الكتلة الاكبر انتخابياً وسلّطتم الثلث المُعَطِّل ضد الشيعة اما نحن فثبتنا حق الشيعة (اذا اقررتم باننا شيعة) حق ترشيح الكتلة الفائزة انتخابياً ترشيح رئيس مجلس النواب لكن اعلناه من خلال الفضاء الوطني خروجاً وابتعاداً عن المحاصصة التي انهكت البلاد والعباد ولم نسلط الثلث المُعَطِّل ضد الشيعة".

تغريدة محمد العراقي وزير الصدر عن الثلث المعطل لجلسة انتخاب الرئيس (تويتر)

وأوضح قائلا "لم نتهجم على السنة والكرد واتهمناهم باشنع الاوصاف ولم نستعمل معهم العـنف".

وزاد وزير الصدر متسائلا "فاذا جاء الدور اليكم فهل ستتوافقون مع الكرد التطبيـعيين او السنة الاماراتيين ام لا؟ و تكونون ضمن المشروع البريطاني المو امريكي؟ و ل اذا كان ذلك سنكويكم بما اقررتموه في المحكمة الاتحادية: (الثلث المُعَطِّل) وشراح تسوو" اي ماذا تعملون.

"الشيعي" مصر على افشال انتخاب الرئيس بالثلث المعطل

اليوم وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون ضمن الاطار الشيعي وائل الركابي اعلان تحالف "انقاذ الوطن" بأنه محاولة للقوى السنية والكردية لتدمير البيت الشيعي. مبينا الإطار التنسيقي مازال متمسكا بالحوار بين القوى السياسية.

واشار في حوار متلفز الى ان عدد نواب تحالف انقاذ لا يتجاوز 174 نائبا من المجموع الكلي للنواب البالغ 329 .

من جانبه، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي الجمعة ان الاطار التنسيقي وحلفاؤه لديهم تواقيع واضحة تصل الى 133 توقيعا تضمن لهم الثلث الضامن في جلسة السبت.

وقال في تصريح صحافي ان الغاء وتجاهل مكون واضح وكبير قدم التضحيات ضد النظام السابق وما زال يقدم التضحيات من اجل العراق وشعبه هو امر لا يمكن القبول به" في اشارة الى المكون الشيعي.

وامس، اعلن الاطار الشيعي عن مقاطعته لجلسة غد من خلال عدم حضور 133 نائبا يملكها مع تحالفاته لافشال الجلسة التي تتطلب حضور ثلثي اعضاء البرلمان البالغ 220 نائبا على الاقل.

اما تحالف "انقاذ الوطن" الذي يضم قوى شيعية وسنية وكردية فائزة في الانتخابات فيتملك 155 نائبا مايتطلب حضور 45 نائبا اخرين لانجاح الجلسة وانتخاب رئيس للجمهورية حيث يعول التحالف على النواب المؤيدين له من قوى صغيرة اخرى والاخرين المستقلين الذين يؤكد ان معضمهم سيحضرون الجلسة ولذلك فقد توجهت دعواته اليوم لتشجيعهم على المشاركة.

لا حلّ للخلاف الكردي - الكردي

يشار الى انه قبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس البلاد يؤكد قياديون في الحزبين الكرديين الرئيسيين عدم الاتفاق على مرشح تسوية واحد للمنصب اذ ان المنصب من حصة المكون الكردي في نظام المحاصصة المعمول به في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 .

فقد رشح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني مدعوما بالاطار التنسيقي للقوى الشيعية الرئيس العراقي برهم صالح لولاية ثانية فيما رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني مدعوما بتحالف "انقاذ الوطن" وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان ريبر أحمد .

يذكر انه في حال عجز البرلمان عن اختيار الرئيس فانه يمكن ان يتم حله بطلب من رئيس الجمهورية والحكومة أو من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية العليا وبذلك ستكون البلاد امام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية وفقاً لتلك المادة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اشترطت لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حضورها من قبل ثلثي اعضاء البرلمان البالغ 329 اي حضور 220 نائبا وهو مايعمل الاطار الشيعي على عدم تحققه وافشال الجلسة من خلال مقاطعة نوابه والمتحالفين معه لها وضمان عدم حضور العدد المطلوب.