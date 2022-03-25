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إيلاف من لندن: طالت الوجبة الجديدة من العقوبات البريطانية، جيش فلاديمير بوتين الخاص، وابنة زوجة وزير الخارجية الروسي، وصديقا للملياردير رومان أبراموفيتش، وهم من بين 65 فردًا ومنظمة جديدة أعلن عن معاقبتها.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن بولينا كوفاليفا، ابنة زوجة الوزير الروسي سيرغي لافروف، ووالدتها سفيتلانا بلاياكوفا، كانتا من بين أولئك الذين سيتم تجميد أصولهم.

وتمتلك الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا شقة بقيمة 4.4 مليون جنيه إسترليني في منطقة كنسينغتون، وهي ابنة عشيقة لافروف المزعومة سفيتلانا بولياكوفا.

واحتج النشطاء خارج منزلها الفخم في وقت سابق من هذا الشهر ووصفوها بأنها "ابنة مجرم حرب".

حياة مزدوجة

ويُعتبر إدراج كوفاليف في القائمة، التي ضمّت 65 فرداً ومنظمة، حسب الصحيفة، تأكيداً للتقارير الشاملة التي قدّمها فريق المعارض أليكسي أليكسي نافالني (عدو الكرملين) بأن لافروف (71 عاماً)، يعيش "حياة مزدوجة" منذ ما يقرب من عقدين، تتضمن إحداها "زوجة سرية"، عرّفها حلفاء نافالني بأنها سفيتلانا بولياكوفا، وهي ممثلة ومالكة مطعم، وصاحبة نفوذ في وزارة الخارجية الروسية.

وقال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية في تصريح صحفي إن جميع من في وزارة الخارجية الروسية يعلمون أن هذه المرأة هي زوجة لافروف، وأنها الشخص الأكثر نفوذاً في الخارجية الروسية حتى إن "بإمكانها طرد من لا تحبه".

كما شملت العقوبات الملياردير يوجين ماركوفيتش شفيدلر، الذي لديه روابط تجارية مع مالك تشيلسي السيد أبراموفيتش، سيتعرض أيضًا لغرامات مالية.

تعهد جونسون

وتعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بفرض عقوبات جديدة، بما في ذلك ضد مجموعة فاغنر شبه العسكرية التي يُنظر إليها على أنها الجيش الخاص للرئيس الروسي وهي شاركت في العديد من الصراعات في المنطقة بما في ذلك سوريا وليبيا.

وكان الحلفاء حثوا على "تكثيف" الدعم الدفاعي لمواجهة غزو الكرملين لأوكرانيا. وأعلن فيه الرئيس الأميركي جو بايدن فرض عقوبات إضافية على أكثر من 400 "نخب روسية ومشرع وشركات دفاع" ردًا على غزو أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إن الجولة الأخيرة من العقوبات ستضرب "القلة الحاكمة والشركات والبلطجية المأجورين المتواطئين في قتل المدنيين الأبرياء". فضلا عن معاقبة نحو 59 فردا وشركة روسية إلى جانب ستة من بيلاروسيا.

بنوك وشركات

من بين من طالتهم العقوبات، أكبر بنك خاص في روسيا Alfa-Bank ؛ Alrosa ، أكبر شركة تعدين الماس في العالم ؛ كما سيتم تجميد أصول الملياردير مؤسس بنك Tinkoff Oleg Tinkov ونائب رئيس شركة Gazprom للطاقة أولغ أسكيوتن في المملكة المتحدة.

قالت تراس: "يجب ألا يكون بوتين تحت أوهام - نحن متحدون مع حلفائنا وسنواصل تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي للمساعدة في ضمان فشله في أوكرانيا. لن يكون هناك توقف.

أضافت: "سيتم تجميد أصول كل من يخضعون للعقوبات يوم الخميس في المملكة المتحدة، مما يعني أنه لا يمكن لأي مواطن أو شركة بريطانية التعامل معهم، كما يُحظر على الأفراد الخاضعين لحظر السفر من وإلى المملكة المتحدة".

وقالت: "عقوبات اليوم سترفع إجمالي قيمة الأصول العالمية للبنوك التي فرضتها المملكة المتحدة منذ الغزو إلى 500 مليار جنيه إسترليني وصافي ثروة الأوليغارشية وأفراد الأسرة يزيد عن 150 مليار جنيه إسترليني".