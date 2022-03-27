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القدس: أكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الأحد على أن مصير الرئيس فلاديمير بوتين "متروك للشعب الروسي" بعدما أشارت تصريحات صادرة عن الرئيس جو بايدن إلى وجود رغبة في تغيير النظام في موسكو.

وقال بلينكن الذي يتواجد في القدس إن وجهة نظر بايدن تتمثل بأنه "لا يمكن تمكين بوتين من شن حرب أو الانخراط في عدوان على أوكرانيا، أو أي طرف آخر".

وأثار بايدن الجدل بعدما وصف الرئيس الروسي السبت بأنه "جزار".

وأضاف الرئيس الأميركي في تصريحاته التي أدلى بها في وارسو "لا يمكن لهذا الرجل ان يبقى في السلطة".

ودفعت هذه التصريحات إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تدعو إلى "تغيير النظام" غير الديموقراطي في روسيا.

وقال بلينكن "كما سمعتم منا مرارا وتكرارا ليست لدينا استراتيجية لتغيير النظام في روسيا او في أي مكان آخر".

وأضاف أن "الأمر متروك لشعب البلد المعني، الأمر متروك للشعب الروسي".