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في عام 2021، سجلت فرنسا زيادة بنسبة 38 في المئة في الهجمات ضد المسلمين، لكن لم يتم الإبلاغ عن العديد منها بسبب عدم الإيمان بالنظام القانوني.

إيلاف من بيروت: بعد ست سنوات من انتقاله إلى تولوز في جنوب فرنسا، لم يعد جمال السقاق يشعر بالأمان هناك. تصدرت أعماله في مجال خدمات الجنازات الإسلامية عناوين الصحف مؤخرًا عندما تم استهدافها من خلال عمل بغيض معاد للمسلمين: تم تعليق خنزير نافق على عمود خارج واجهة متجره في منطقة زينيث. صُعق سكاك بهذا الاستفزاز وبهذه الإهانة، وهو يخشى الآن على سلامة أبنائه الذين يساعدونه في إدارة أعمال الأسرة.

وقال لموقع "ميدل إيت آي" هاتفياً: "أنا على وشك التقاعد، لكن يتعين عليهم الاستمرار في العمل في هذا المناخ، مع غياب تام للأمن".

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخريب أعمال سكاك. منذ نحو عامين، أدى هجوم إلى تحطيم نوافذ محله. أبلغ السلطات المحلية بالحادثة، وبعد أسابيع أُغلق الملف، ولم يتم التعرف على المسؤولين أو تقديمهم للمحاكمة. ولاحظ سكاك "تزايدا بطيئا" في المشاعر المعادية للمسلمين في فرنسا منذ وصوله من الجزائر في الثمانينيات: "اعتدنا أن نعيش جنبًا إلى جنب من دون مشاكل. لكن الأمور تغيرت. أنا لا أشارك في السياسة، لكن عندما أسمع الناقد اليميني المتطرف ومرشح الانتخابات الرئاسية إريك زمور يقول إن فرنسا على شفا حرب أهلية، أخشى على المستقبل".

أجبر الحدث محافظ منطقة هوت غارون على الكتابة إلى الضحية شجبًا الحادث ووصفه بأنه "حقير". كتب إتيان جويوت : "الهجمات على الدين هي اعتداءات على جمهوريتنا. يمكنكم التأكد من التزامي مكافحة جميع حالات التمييز والتعصب" .

"زيادة التسامح" مع العنصرية

وقع حادث الخنزير في 31 يناير، بعد يوم واحد فقط من حريق متعمد في محل جزارة حلال في مدينة آجين القريبة، على بعد نحو 100 كيلومتر من تولوز، حيث رسمت ثلاثة صلبان معقوفة على واجهة المتجر لتشهد على الانتماء الأيديولوجي للجناة. تمامًا كما في حالة سكاك، لم يسفر تحقيق الشرطة عن شيء.

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في أبريل، سارع السياسيون إلى إدانة هذه الأفعال وإظهار الدعم للضحايا. وقال ماتيل بانو، رئيس حزب "لا فرانس إنسوميز" اليساري، على تويتر: "المشاعر المعادية للمسلمين، مرارًا وتكرارًا، من نفس السياسيين، ونفس وسائل الإعلام".

وردد فيليب بوتو، المرشح الرئاسي عن الحزب اليساري الجديد المناهض للرأسمالية (NPA)، "عمل آخر مثير للاشمئزاز، معاد للإسلام". وألقى باللوم على الإسلاموفوبيا داخل الحكومة والنقاد الإعلاميين في تشجيع "الجماعات اليمينية المتطرفة على مهاجمة المسلمين". وخص بوتو المرشح الانتخابي زميله زمور، البالغ من العمر 63 عاما، من سلالة المهاجرين اليهود البربر الجزائريين الذي جعل اسمه مجادلًا في البرامج الحوارية اليمينية.

تمت مقارنته بجان ماري لوبان، والد منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، التي حاولت أن تنأى بنفسها إلى حد ما عن وجهات نظر والدها المتطرفة. زعم كل من لوبان وزيمور زورًا أن فرنسا فيشي كانت تحمي اليهود الفرنسيين، على سبيل المثال.

حرية الخطاب "العنصري"

قال دومينيك سوبو، الأمين العام لمنظمة SOS Racism المناهضة للعنصرية، إن "التسامح المتزايد مع اللغة العنصرية الذي أطلقه زمور وشركاه" ساهم في المناخ الحالي. وفي عام 2021، ألقت الشرطة القبض على بستاني يبلغ من العمر 23 عامًا بعد تخريب العديد من المساجد في دوبس. في منزل المشتبه به، عثرت الشرطة على أسلحة ونسخة من كتاب "كفاحي"، وهو السيرة الذاتية لأدولف هتلر.

تبين لاحقًا أنه كان يدير أيضًا قناة رقمية لليمين المتطرف على تطبيق "تيليغرام" تسمى "Jusqu'en enfer" أو "To Hell"، والتي شجع فيها قراءه على اتخاذ إجراءات عنيفة "لتسريع حرب عنصرية" لا مفر منها.

وأشاد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بهذا العمل العنصري، حيث قال أحد أعضائه لقاضي التحقيق في جلسة المتهم أن "الدين الإسلامي لا يتوافق مع القيم الفرنسية" وأن "المساجد ليس لها مكان في فرنسا".

وفي الوقت نفسه، اعتقل ضباط من المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب أعضاء شبكة أخرى هي "إعادة استعمار فرنسا " بتهمة "تنظيم مجموعة قتالية والمشاركة فيها".

وقال المدعي العام في مرسيليا المشرف على الأمر أن المجموعة تتكون من 110 أعضاء، بينهم جنود وجنود سابقون منتشرون في جميع أنحاء فرنسا، "تجمعوا وتناقشوا أيديولوجية مدفوعة بالهوية والعنصرية والعنف".

هذه القنوات على الإنترنت تروج لإيديولوجية "التسارع"، وفقًا للمؤرخ والباحث في مركز العلوم السياسية والاجتماعية (CEPEL) نيكولا ليبورغ، وفقًا لما نقلته فرانس إنفو. إنهم يتبعون اتجاه المتعصبين للبيض الأميركيين في نشر العنف للتعجيل بحرب عرقية يشعرون أنها حتمية من أجل إقامة دولة عرقية بيضاء.

في ليون، حيث تنشط الجماعات اليمينية المتطرفة الصغيرة بشكل خاص، تضاعفت جرائم الكراهية ضد المسلمين في السنوات الأخيرة، بما في ذلك هجمات الحرق العمد على مسجدين في عام 2020، وعلامات "خروج المسلمين" العنصرية على جدار سكن جامعي في عام 2021.

مقياس الإسلاموفوبيا الحقيقي

بدأت لجنة برلمانية معنية بالحوادث المناهضة للدين، أنشأها رئيس الوزراء جان كاستكس في ديسمبر 2021 وتتألف من عضوين من الحزب الحاكم، للتحقيق في النطاق الكامل للوضع.

في اجتماع مع عميد المسجد الكبير في ليون، أُبلغ أعضاء اللجنة أن رعاياه لا يستطيعون فهم سبب عدم وجود ردود فعل من القادة المسلمين فيما يتعلق بالهجمات التي ارتكبت ضد المسلمين.

اعترف عبد الله زكري، رئيس المرصد الوطني لمناهضة الإسلاموفوبيا (ONCI) ورئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، بأن رؤساء دور العبادة يميلون إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات قانونية "معتقدين، عن صواب أو خطأ، أنهم الشكوى لن تذهب إلى أي مكان". اضاف: "في عام 2021، تلقيت شخصيًا 75 رسالة تحتوي على إهانات وتهديدات لعنوان منزلي ومقر CFCM. لكنني لم أتقدم بشكوى لأنني أعلم أنه لا جدوى من ذلك. في معظم الأحيان، لا يتم القبض على الجناة وعندما يكونون كذلك، يقال لنا إنهم ليسوا سليمين العقل".

وفقًا لوزيري الداخلية والشؤون الدينية، زادت الحوادث المعادية للمسلمين بنسبة 38 في المئة في عام 2021، بينما ظلت الحوادث التي تستهدف اليهود والمسيحيين كما هي. لكن زكري قال أن العدد الحقيقي لحوادث الإسلاموفوبيا في فرنسا أعلى من ذلك كثيرًا: "هذا الرقم لا يغطي سوى الحوادث التي تم الإبلاغ عنها للشرطة. وهو يتوافق مع الجرائم ومحاولات القتل والتهديدات وتدنيس أماكن العبادة والمقابر ... لكنه يستثني حوادث العنف الأخرى، مثل الإنترنت الذي يجتاح وسائل التواصل الاجتماعي والتمييز الذي يتعرض له بعض المسلمين، بما في ذلك من قبل الخدمات العامة ".

بالنسبة إلى نادية، هذا يبدو مألوفًا للغاية. تتذكر المقيمة في باريس بوضوح حادثة وقعت في عام 2019، عندما قام سياسي من التجمع الوطني بإهانة علانية امرأة ترتدي الحجاب كانت تحضر اجتماعًا للمجلس الإقليمي في بورغون-فرانش-كونتيه مع مجموعة من أطفال المدارس. ونادية، التي ترتدي الحجاب الإسلامي، تخشى باستمرار من إثارة ردود فعل سلبية بسبب ملابسها. قالت لموقع "ميدل إيست آي": "طلبت مؤخرًا توجيهات من سيدة مسنة، لم تعرض أي مساعدة سوى أن تخبرني أن أشخاصًا مثلي ليس لديهم مكان في فرنسا". أضافت: "مع اقتراب الانتخابات، أصبح الكثير من الناس أكثر جرأة في التعبير عن رفضهم للمسلمين. إنه موسم مفتوح على وسائل التواصل الاجتماعي".

وبحسب أحمد بوبكر، عالم الاجتماع والأستاذ في جامعة سانت إتيان، فإن "نخبة من المثقفين الفرنسيين" يمينية فازت بالقلوب والعقول من خلال نشر الإسلاموفوبيا و"رهاب الهجرة". وهو حذر من "إضفاء الشرعية العامة على العنصرية"، وقدر أن الإسلاموفوبيا أعطت هذه النخب اليمينية واليمينية المتطرفة فرصة جديدة لنبذ أطفال المهاجرين المولودين في فرنسا و"تصويرهم كأجانب". قال: "الأمور تتدهور هذه الأيام، ليس لأن المجتمع الفرنسي ككل أصبح أكثر عنصرية، ولكن لأن الطبقة السياسية فشلت في معاملة أطفال هجرة ما بعد الاستعمار كمواطنين كاملي الأهلية. ويُنظر إليهم على أنهم أجانب في بلدهم. وبالتالي يشكل تهديدا محتملا ".

كما أدان الضرب المستمر للسرد المصمم لبث الخوف ورفض أي شيء "أجنبي"، وعلى الأخص الفرنسيين من ذوي العقيدة الإسلامية.