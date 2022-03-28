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النقب (اسرائيل): أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الإثنين على أن تعميق التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة وعدة دول عربية "يرهب ويردع" إيران وذلك خلال استضافة الدولة العبرية لقاء وُصف بأنه تاريخي في صحراء النقب.

وقال لبيد "نكتب التاريخ هنا ونؤسس لبنية جديدة قائمة على التقدم والتكنولوجيا والتسامح الديني والأمن والاستخبارات".

وأضاف "هذا يرعب ويردع أعداءنا المشتركين وفي مقدمتهم إيران".

واعتبر لبيد أن قمة النقب تبعث برسالة قوية إلى إيران.

التقى الوزراء في منتجع سديه بوكر في النقب، وأدلى كل من وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب بتصريحات لوسائل الإعلام.



بلينكن

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن اتفاقيات أبراهام "ليست بديلا" عن تحقيق تقدم فيما يتعلق بحلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال بلينكن إن المكاسب التي حققتها الاتفاقيات "ليست بديلاً عن تحقيق تقدم بين الفلسطينيين وإسرائيل".