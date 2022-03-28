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سديه بوكر (اسرائيل): أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين أن اتفاقيات أبراهام التي شهدت تطبيع كل من الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل "ليست بديلا" عن تحقيق تقدم فيما يتعلق بحلّ النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال بلينكن في تصريح صحافي بعد اجتماعات تاريخية مع أربع وزراء خارجية عرب في صحراء النقب في إسرائيل إن المكاسب التي حققتها الاتفاقيات "ليست بديلا عن تحقيق تقدم بين الفلسطينيين وإسرائيل".