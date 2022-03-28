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إيلاف من لندن: قالت تقارير إن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش ومفاوضو السلام الأوكرانيون ضحايا للاشتباه في تسممهم، باستخدام أسلحة كيمائية.

وأكد مصدر لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الأعراض تضمنت احمرار العين وتمزق مؤلم بشكل مستمر وتقشر الجلد على أيديهم ووجوههم.

وقال شون والكر من صحيفة "غارديان" إن السيد أبراموفيتش فقد بصره لعدة ساعات وتعين علاجه في تركيا. وقالت (سكاي نيوز) إن مالك نادي تشيلسي بخير ويواصل العمل في المفاوضات.

جرعة غير كافية

قال موقع Bellingcat الاستقصائي وهو مجموعة صحافة استقصائية مقرها هولندا متخصصة في تدقيق الحقائق والاستخبارات مفتوحة المصدر، وكان أسسها الصحفي البريطاني والمدون السابق إليوت هيغينز في يوليو الماضي إن جرعة ونوع السم غير كاف على الأرجح للتسبب في أضرار تهدد الحياة و"على الأرجح كان القصد من التخويف".

وكتبت على موقع تويتر: "يمكن لبيلنغكات أن يؤكد أن ثلاثة من أعضاء الوفد الذين حضروا محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا ليلة 3 إلى 4 مارس / آذار 2022 عانوا من أعراض تتفق مع التسمم بالأسلحة الكيماوية. وكان من بين الضحايا رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش".

وبحسب ما ورد سافر السيد أبراموفيتش بين موسكو وكييف خلال عدة جولات من المفاوضات وسط الحرب.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الملياردير واثنين على الأقل من كبار أعضاء الفريق الأوكراني ظهرت عليهم أعراض شملت احمرار العينين ، والتمزق المستمر والمؤلم ، وتقشير الجلد على وجوههم وأيديهم.

وأضافت المنشور أن الظروف الصحية للثلاثي، بمن فيهم السياسي التتاري من جزيرة القرم رستم أوميروف، تحسنت منذ ذلك الحين وحياتهم ليست في خطر.

تغريدات

في سلسلة تغريدات ، أضاف موقع (بيلنغكات) مزيدًا من التفاصيل قائلاً: "شارك أبراموفيتش مع رجل أعمال روسي آخر في المفاوضات جنبًا إلى جنب مع النائب الأوكراني رستم أوميروف. وعقدت جولة المفاوضات بعد ظهر يوم 3 مارس / آذار في الأراضي الأوكرانية ، واستمرت حتى حوالي الساعة العاشرة مساءً."

ووفقا لبيانغكات: في وقت لاحق من تلك الليلة ، وبالعودة إلى شقة في كييف ، شعر الأشخاص الثلاثة بأعراض أولية - بما في ذلك التهاب العين والجلد و "آلام خارقة في العين" والتي لم تنحسر حتى الصباح.



وقال الموقع الاستقصائي إنه تشاور مع خبراء الأسلحة الكيمائية الذين خلصوا إلى أن الأعراض "على الأرجح نتيجة تسمم متعمد بسلاح كيميائي غير محدد".

وأضاف بيلنغكات: "كانت الفرضية البديلة الأقل احتمالا هي استخدام التشعيع بالموجات الدقيقة. وانحسرت الأعراض تدريجيًا خلال الأسبوع التالي.

وقال الخبراء إن جرعة ونوع السم المستخدم غير كاف على الأرجح للتسبب في أضرار تهدد الحياة، وعلى الأرجح كان القصد منه تخويف الضحايا وليس التسبب في ضرر دائم.

شوكولاتة وماء

وأضاف "الضحايا قالوا إنهم لم يكونوا على علم بمن قد يكون له مصلحة في شن هجوم". وبحسب ما ورد لم يستهلك الرجال الثلاثة سوى الشوكولاتة والماء في الساعات التي سبقت ظهور أعراضهم، في حين أن العضو الرابع في الفريق الذي تناول نفس الأشياء لم يعان من الأعراض.

وقال مالك نادي تشيلسي السيد أبراموفيتش في وقت سابق إنه تلقى دعوة للمشاركة في محادثات السلام من قبل الجانب الأوكراني. ولم تتضح الطبيعة الدقيقة لدوره لكن المتحدث باسمه قال إن نفوذه "محدود".

يشار إلى أن الملياردير أبراموفيتش من بين أولئك الذين عوقبتهم حكومة المملكة المتحدة بسبب صلاته المزعومة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما ينفيه.

وفي الأسبوع الماضي، رسى يخت فاخر مرتبط بأبراموفيتش في منتجع مارماريس السياحي التركي، بعد يوم من وصول يخت آخر له إلى بودروم. ولم يُعرف ما إذا كان السيد أبراموفيتش على متن اليخت أم أنه تم نقله إلى تركيا لتجنب العقوبات.