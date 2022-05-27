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بشكيك (قرغيزستان): أعلن اتحاد رياضة تسلق الجبال في قرغيزستان الجمعة أنه أزال علما أوكرانيا عن قمة تحمل اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب تحقيق للشرطة في وقائع تلك الحادثة.

وكانت مستخدمة على تويتر تعرف عن نفسها بأنها متسلقة، نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع تسجيل فيديو يظهر علما أوكرانيا يرفرف إلى جانب لوحة تشير إلى لافتة كتب عليها "قمة بوتين" على ارتفاع 4446 مترا عن سطح البحر.

أكدت المستخدمة أن شرطة المدينة استجوبتها ومتسلقًا آخر دون أن توجه لهما الاتهام، رغم تلميحات سابقة للشرطة إلى احتمال تغريم المخالفين.

ولم تقر المتسلقة بزرع العلم وحملت في تغريدة الثلاثاء المسؤولية في ذلك إلى "بعض المشاغبين".

غير أن أعضاء في اتحاد تسلق الجبال في الجمهورية السوفياتية السابقة أزالوا العلم الخميس واستبدلوه بعلم قرغيزستان.

وقال رئيس الاتحاد إدوارد كوباتوف لوكالة فرانس برس الجمعة أن قرار إنزال العلم لم ينطو على أي "سياسة من أي نوع"، مؤكدا أن المهمة جاءت بمبادرة من الاتحاد.

وأضاف في اتصال هاتفي "اشعر بالاستياء إزاء زجي في السياسة ... أعلام قرغيزستان يجب أن ترفرف على جبال قرغيزستان، وهذا ما أنا واثق منه".

وحكومة هذا البلد الجبلي والفقير من أقرب حلفاء روسيا، رغم ظهور مؤشرات على استياء إزاء حرب موسكو في اوكرانيا ودعاية الكرملين المدافعة عنها.

ومنعت أجهزة الأمن الشهر الماضي استخدام الرمز "Z" في استعراض رسمي، نظرا لاستخدامه من جانب روسيا لحشد التأييد لقواتها المقاتلة في أوكرانيا حيث يُشاهد هذا الرمز على البزات العسكرية والدبابات الروسية.

والقمة التي لم تكن تحمل أي اسم رسمي أطلق عليها "قمة بوتين" في 2011 بموازاة تعزيز قرغيزستان علاقاتها بموسكو بعد انقلاب في العام السابق.