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اثينا: أعلنت اليونان السبت، أنها منعت منذ بداية العام نحو 40 ألف مهاجر من الدخول بشكل غير قانوني من تركيا، عبر نهر إيفروس الحدودي في شمال شرق البلاد.

وقال وزير الحماية المدنية تاكيس ثيودوريكاكوس لقناة سكاي التلفزيونية "في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، حاول حوالي 40 ألف مهاجر دخول البلاد بشكل غير قانوني ومنعتهم شرطة الحدود من ذلك".

عدد المحاولات مرتفع حاليًا لأن مستوى نهر إيفروس، الذي يشكل الحدود بين اليونان وتركيا، منخفض إلى حد كبير.

وأكد ثيودوريكاكوس أنّ تركيا "غير مسموح لها بالتسامح مع تهريب الأشخاص اليائسين أو مساعدتهم" في محاولاتهم لعبور الحدود.

كما أعلنت اليونان الاثنين أنها تصدت لمحاولة نحو 600 شخص عبور بحر إيجه من تركيا، وهي أكبر محاولة سجلت هذا العام.

وأكدت أثينا أنها رصدت القوارب التسعة بمجرد مغادرتها، واستخدم خفر السواحل اليوناني "إشارات مرئية وصوتية" لمنعها من المرور عبر المياه اليونانية.

عاد البعض أدراجه، واعترض خفر السواحل التركي البعض الآخر.

وأفاد مصدر من وزارة الهجرة، بأن تدفق المهاجرين في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام ازداد بنسبة 30% تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي.

ووصل أكثر من 3000 طالب لجوء إلى اليونان هذا العام، بما في ذلك 1100 الشهر الماضي، وفق المصدر نفسه.