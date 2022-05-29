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إيلاف من بيروت: تظهر صور جديدة قدمتها Maxar Technologies ناقلة البضائع السائبة ماتروس بوزينيتش في اللاذقية في 27 مايو الجاري، وفقًا لتقرير نشرته شبكة سي أن أن بالعربية.

هذه الناقلة واحدة من ثلاث سفن كانت تحمل الحبوب في ميناء سيفاستوبول في القرم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وشُوهدت آخر مرة في سيفاستوبول في 19 مايو الجاري، وتم تعقبها بعد ذلك عبر مضيق البوسفور وجنوبًا على طول الساحل التركي.

تشير التقديرات إلى أن السفينة يمكن أن تحمل نحو 30 ألف طن من الحبوب، وإلى أن السفينة الشقيقة ماتروس بوزينيتش حملت أيضًا الحبوب في سيفاستوبول في الأسبوعين الماضيين.

وبحسب "سي أن أن بالعربية"، شوهدت الشاحنات تحمل الحبوب من المزارع والصوامع في جنوب أوكرانيا إلى شبه جزيرة القرم، وقدّرت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية صادرت أكثر من 400 ألف طن من الحبوب في المناطق التي تحتلها.

تهدد سرقات الحبوب محصول هذا العام في أوكرانيا - التي تعد واحدة من أهم البلدان المنتجة للحبوب في العالم.

بالنسبة لروسيا، تعتبر الحبوب سلعة جذابة. يبلغ سعر الطن من القمح حوالي 400 دولار في الأسواق العالمية، وقد ارتفع بشكل حاد هذا العام. وتظهر صور الأقمار الصناعية سفناً روسية محملة بحبوب أوكرانية في شبه جزيرة القرم.