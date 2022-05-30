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انقرة: أكّد الرئيس التركي رجب طيّب اردوغان الاثنين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "ضرورة" إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود السوريّة-التركيّة، وفق ما أعلنت الرئاسة التركيّة.

وخلال اتصال هاتفيّ بين الطرفين، ذكّر اردوغان نظيره الروسيّ أنّ أنقرة وموسكو اتفقتا العام 2019 على إنشاء "منطقة مطهّرة من الإرهاب" بعرض 30 كيلومترا على طول الحدود التركيّة-السوريّة، إلا أنّها لم تبصر النور حتى الساعة.

وشدّد اردوغان على أنه "من الضروريّ جعل هذه المنطقة آمنة".

وكان الرئيس التركي قد أعلن الأسبوع الماضي أنّ بلاده تعد لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكرديّة. وتتهم أنقرة الوحدات الكرديّة بالتحالف مع حزب العمّال الكردستاني التي تصنّفه إرهابياً.

وتأمل أنقرة أن يؤدّي إنشاء هذه المنطقة إلى فصل تركيا عن الأراضي الخاضعة لسلطة "وحدات حماية الشعب" الكرديّة التي تحالفت مع الولايات المتّحدة في حملتها ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية.

وبموجب اتفاق مبرم في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بين أنقرة وموسكو، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد، التزمت روسيا إبعاد وحدات حماية الشعب الكرديّة 30 كيلومترا على الأقل عن الحدود، بالتنسيق مع الجيش السوري، وتسيير دوريّات مشتركة مع الجيش التركي.