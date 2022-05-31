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BBC اقيم الحفل في ساحة معمل نسيج مهجور

عندما وصلت كانت الاستعدادات جارية لإقامة حفل زفاف روسي في باحة مصنع نسيج مهجور في بلدة تومانيان الأرمنية النائية. وكان معظم الضيوف من الفنانين والموسيقيين الذين فروا من روسيا.

انتقل العريس يورا بوغوسلافسكي والعروس آسيا كيسيليوفا وهما فنانا رسوم متحركة، من موسكو إلى هنا هربا من قمع السلطات الروسية للمناهضين للحرب في أوكرانيا.

قال العريس: "تم اعتقالنا جميعا، آسيا وأصدقاءنا وحتى والداها". "كل شخص له أقارب وأصدقاء في أوكرانيا. إنه أمر جنوني ولسنا نحن من كان ينيغي إلقاء القبض عليهم".

لقد أصبحت معارضة الحرب الروسية في أوكرانيا جريمة جنائية يعاقب عليها أي شخص يشتبه بنشره "أخباراً كاذبة".

BBC العريس يورا والعروس اسيا اعتقلا بسبب مناهضتهما للحرب قبل فرارهما الى أرمينيا

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وصل ما يقدر بنحو 108000 مواطن روسي إلى هنا.

مع إغلاق الوجهات الأوروبية أمام الخطوط الجوية الروسية ، لم يبق سوى عدد قليل من الخيارات أمام الروس.

لا تطلب أرمينيا تأشيرات دخول إليها وهناك رحلات طيران منتظمة قادمة من موسكو. وتربط الدولتين علاقات وطيدة تمتد لفترة طويلة. أرمينيا هي الحليف الاستراتيجي لروسيا في منطقة جنوب القوقاز وتستضيف قاعدة عسكرية روسية بالإضافة إلى كونها جزءاً من التحالف الأمني الذي تقوده روسيا.

وانتقل الروس أيضاً إلى جورجيا وتركيا ووجهات أخرى لا تزال تستقبلهم.

بعد اعتقاله ظهرت رسائل غريبة مناهضة للحكومة على هاتف يورا بينما كان الزوجان يستعدان للصعود على متن رحلتهما المتجهة إلى العاصمة يريفان.

كان يورا يدرك تماماً أن عناصر المخابرات الروسية أف أس بي يأمرون الناس بفتح هواتفهم لرؤية رسائلهم النصية وبمن يتصلون.

كان يخشى أن تكون الرسائل التي ظهرت على هاتفه محاولة لتجريمه. لكن الحظ حالفه ونجح في المرور عبر الحاجز الأمني دون أن يوقفه أحد.

عندما أحضر الضيوف الطاولات ونصبوا الشمسيات كشفت والدة العروس فاليريا كيسيليوفا أن زوجها في روسيا أوقف سيارة تحمل حرف Z على زجاجها الأمامي وهو أحد الرموز الدعائية لعملية لغزو أوكرانيا.

وقالت "أخرج زوجي مجرفة وأمرهم بنزع الحرف. أدركت حينها أنه يتعين علينا المغادرة لتجنب السجن".

لماذا يغادر الروس إلى فنلندا؟

استقالة دبلوماسي روسي بسبب الحرب في أوكرانيا

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BBC تقول بولينا أنها احتجزت في زنزانة بلا تهوية لمدة 12 يوماً في سان بطرسبورغ

وتحدثت ضيفة حفل الزفاف بولينا بروكوفييفا عن تجربة السجن التي مرت بها حيث أمضت 12 يوماً في زنزانة لمشاركتها في مسيرة مناهضة للحرب في سان بطرسبرغ.

وقالت: "كانت العملية برمتها مهينة للغاية، فهم يحاولون جعلك تشعر أنك بلا قيمة وأن صوتك لا يعني شيئًا". وقالت إنه بعد جلسة استماع استغرقت ثلاث دقائق أدينت بالمشاركة في مقاومة ما تسميه السلطات بالعملية العسكرية الخاصة الروسية.

العديد من المهاجرين الروس هنا متخصصون في تكنولوجيا المعلومات ويرون في أرمينيا مكانًا مناسباً للاستقرار.

انتقل الروس إلى كل المدن عبر أرمينيا ، بما في ذلك المناطق الريفية مثل تومانيان

وصول عشرات آلاف الروس من اصحاب المهارات العالية سيكون له نتائج إيجابية على اقتصاد أرمينيا حسب رأي هايكاز فانيان من المركز الارمني للدراسات الاقتصادية والإجتماعية.

"في مارس/ آذار سجل قطاع السكن والخدمات الغذائية في أرمينيا نمواً بنسبة 230٪ و 30٪ على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأنشأ الروس الذين انتقلوا الى ارمينيا 1500 مؤسسة أعمال، منها 300 شركة والباقي رواد أعمال".

BBC انتشر الروس في كل المدن الأرمينية بما فيها بلدة تومانيان

كان من بينهم ديما البالغ من العمر 34 عاماً والقادم من موسكو والذي افتتح مؤخراً مقهى يقدم الوجبات الإسرائيلية والكورية. وقال "في بداية مارس/ آذار بدا مركز العاصمة يريفان وكأنه مركز موسكو، كان هناك الكثير من الروس". "بدوا تائهين ولا يعرفون ماذا يفعلون"

كان ديما يفكر في مغادرة روسيا حتى قبل الحرب.

"لقد بدأنا نفقد حريتنا منذ فترة والآن من الخطر بالنسبة لي العودة إلى روسيا لأنني نشرت قبل عامين بعض التعليقات المناهضة للحكومة على فيسبوك. ربما كنت في السجن الآن بسبب ذلك لو بقيت في روسيا".

BBC ديما (يمين) اقام مطعماً يقدم الوجبات الإسرائيلية والكورية

كان هناك زوجان شابان من بين زبائن المطعم. يقول مطور ألعاب الفيديو سيرغي "لقد خدمت في الجيش النظامي مدة عام والآن علي أن أخدم مرة أخرى لأن هناك تعبئة". "لم أرغب في أن أسجن بسبب رفضي الخدمة العسكرية كما لا أرغب في قتل الأبرياء، لذلك قررت المغادرة".

إنه يشعر بالعار لأنه صوّت مرة واحدة لصالح لفلاديمير بوتين أثناء خدمته في الجيش مقابل المزيد من الطعام: "لقد بعت بلدي مقابل قطعتي بسكوت بالزنجبيل".

تركت شريكته أنيا معلمة اللغة الإنجليزية دراستها الجامعية في سنتها الثالثة عندما أعلن رئيس القسم أن الأوكرانيين يستحقون ما يجري لهم على يد روسيا.

"لقد فتحت عيني، لم أستطع أن أصدق أن المسؤولين عن التدريس يمكنهم قول مثل هذه الأشياء، وأنه من الصواب قتل شخص ما وأنه ليس من الصواب قول أي شيء ضد ذلك".

لم ينشر التلفزيون الرسمي الروسي دعاية ومعلومات مضللة حول الحرب في أوكرانيا فحسب، بل نشر أيضاً تقارير كاذبة عن أعمال شغب في أرمينيا لم تحدث قط.

قالت آنيا إنها اضطرت إلى طمأنة والدتها بأن الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة كانت سلمية إلى حد كبير: "لقد شاهدت التقارير التي كانت تتحدث عنها ووجدت أن التلفزيون الروسي استخدم لقطات من أعمال شغب جرت في فرنسا".

أقام المتظاهرون المعارضون مدينة من الخيام مطالبين باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب الأراضي التي فقدتها أرمينيا خلال حرب عام 2020 مع اذربيجان.

BBC أقام المتظاهرون خياما في مركز يريفان للاحتجاج على خسارة بلدهم لمساحات كبيرة من ناغورنو كراباخ في الحرب الأخيرة مع اذربيجان

هنا أيضاً وجدت معلومات الكرملين المضللة جمهورا جاهزاً ، حيث يتحدث معظم الأرمن اللغة الروسية.

وقالت إحدى المتظاهرات: "نحن مع روسيا، والروس إخواننا". تجمع آخرون حولها معربين عن دعمهم لها.

يلتقط فارطان مختاريان المحادثة ويقول: "لا نريد هذه الديمقراطية التي دمرت الجيش الأرمني القوي، وروسيا لا تريدها أيضا. لماذا ينظر العالم كله إلى روسيا بعيون الذئاب؟ روسيا لم تهاجم أوكرانيا، إنها تدافع عن نفسها فقط ".

قد تكون مثل هذه المواقف مصدر قلق للوافدين الروس الجدد الذين يعارضون الحرب ضد أوكرانيا وتخشى بولينا بروكوفييفا ألا تكون أرمينيا الملاذ الآمن الذي يحتاجه المنشقون الروس.

وتشير إلى أن الشرطة طلبت من بعض الفنادق تسليم بيانات نزلائها الروس وقالت: "مجرد الحديث مع الناس في يريفان أدركت أنهم لا يعلمون ما يجري هناك وهم إلى جانب حكومتي التي عاقبتني وجميع أصدقائي".

لكن فاليريا والدة العروس، قالت إنها لا تشعر بأي شيء سوى بالامتنان على الترحيب الذي لقيته حتى الآن. "منذ مغادرتي لروسيا رأيت الكثير من الجمال. لولا الحرب لكنت متت من شدة السعادة".